No hay duda que 2023 es un año inolvidable para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja, que contrajo matrimonio el pasado 8 de julio, pone el broche de oro a su verano en Sotogrande, punto de encuentro de muchos rostros conocidos en la provincia de Cádiz. "El Sur: The end of an amazing summer (el fin de un increíble verano)", reconocía él en su perfil de Instagram.

La pareja ha disfrutado de unos reconfortantes días realizando algunas de sus actividades favoritas, entre ellas, navegar, jugar al golf y practicar snow acuático. También ha habido tiempo para reencontrarse con viejos amigos. El matrimonio reapareció hace tan solo una semana en sociedad con motivo de la boda de sus amigos Luisa Bergel y Cristian Flórez que tuvo como escenario la iglesia de la Divina Misericordia ubicada en la localidad gaditana de Pueblo Nuevo. Así que han aprovechado para alargar su estancia en la exclusiva urbanización de Sotogrande durante unos días.

El verano 'non stop' de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Tan solo tres días después de su sonada boda, la marquesa de Griñón y su marido iniciaron su luna de miel. Su primera parada fue Sudáfrica. "El comienzo de un viaje tan dulce como la miel y de tanta belleza como la luna", señalaba Tamara Falcó vía redes. Gracias a sus publicaciones hemos sido testigos de un increíble viaje repleto de emociones en el que la aventura, la naturaleza y los animales han sido protagonistas y en el que no ha faltado un safari. Entre sus paradas de este frenético verano, a todo tren, se encuentran auténticos paraísos naturales como las Cataratas Victoria, situadas entre Zambia y Zimbabue, y la paradisíacas islas de Bora Bora y Tahití, ambas célebres por sus preciosas playas y sus resorts de lujo.

Como bien dice Íñigo Onieva en esta última publicación, Sotogrande marca el fin de una temporada irrepetible. Ahora toca volver a la capital, retomar el pulso al día a día y recuperar la rutina. Eso sí, se trata de una réentrée muy especial, la primera que ambos vivan como marido y mujer.

1 de 3 Un enclave de lujo, Sotogrande, para poner el broche de oro a un verano inolvidable 2 de 3 El empresario practicando snow acuático 3 de 3 La pareja disfrutó de un safari durante su luna de miel en Sudáfrica