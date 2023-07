Tamara Falcó e Íñigo Onieva: el contratiempo que ha empañado el inicio de su luna de miel en Johannesburgo

El pasado 8 de julio Tamara Falcó e Íñigo Onieva se daban el "sí, quiero" en una boda religiosa celebrada en el Palacio 'El Rincón' y ante la atenta mirada de 400 invitados. Fue un fin de semana mágico para la pareja y sus respectivas familias y amigos. Unos días después, los recién casados iniciaban su luna de miel, cuya primera parada ha sido Johannesburgo. A su llegada a la ciudad sudafricana, la marquesa de Griñón y el empresario han tenido un contratiempo que no esperaban. En concreto, han sido recibidos por una ola de frío y nieve de lo más inusual pues no ocurría desde 2012.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva aterrizaban de lo más abrigados en el aeropuerto de Johannesburgo debido al mal temporal de la ciudad. La ciudad ha sido testigo de una gran ola de frío y una nevada que dejaba carreteras cortadas. Los meteorólogos del país han descrito el suceso como "un evento raro" pues no nevaba en la zona desde 2012. Un contratiempo que desde luego la pareja no esperaba.

En cualquier caso, tanto Tamara Falcó como Íñigo Onieva están unidos ante la adversidad y están tratando de pasárselo en grande en estas semanas en las que estarán de luna de miel. La pareja aprovechará su estancia en la ciudad sudafricana y viajar por todo el país para descubrir los parques nacionales donde poder ver diferentes especies como si estuvieran protagonizando ellos mismos 'Memorias de África'. Este safari fotográfico por el que se han decantado es uno de los grandes reclamos, vivir una aventura única e irrepetible lejos de casa. Tienen otros atractivos turísticos en la zona como las cataratas Victoria o Ciudad del Cabo relativamente cerca.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva retrasan su mudanza

La luna de miel les servirá a los recién casados para desconectar de su rutina diaria y de lo que les espera al regresar a España. En medio de este viaje hemos conocido en exclusiva que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han visto obligados a retrasar la mudanza a su nueva casa y tendrá que esperar. Las obras todavía están en curso y no será posible empezar su nueva vida en el ático hasta el mes de octubre. "La reforma de la casa todavía no ha terminado. La constructora que se lo está haciendo no podía empezar hasta marzo", explicó fuentes del entorno de la marquesa de Griñón a esta revista. Esto ha descalabrado alguna de sus ideas, pero no ha supuesto un problema para ella. Tampoco para Íñigo Onieva. Ninguno ha barajado la posibilidad de irse a vivir a la mansión de Isabel Preysler como en su día hicieron Ana Boyer y Fernando Verdasco, sino que "residirán durante sus primeros meses como casados en la casa que Íñigo alquiló tras su ruptura con Tamara".