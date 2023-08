Tamara Falcó e Iñigo Onieva siguen jugando al despiste. Mientras continúan disfrutando de sus vacaciones alejados de Madrid, donde residen, van compartiendo imágenes de su exclusiva luna de miel. Cada uno en sus respectivas redes sociales, han compartido fotos y vídeos de su paso por las paradisiacas costas de la Polinesia Francesa. Un destino del que no habían trascendido imágenes. De hecho, se creía que únicamente habían disfrutado de Sudáfrica durante su extenso viaje de casi un mes tras darse el 'sí, quiero'. El marido de la marquesa de Griñón ha sido el encargado de informarnos que, durante una de sus travesías por las aguas cristalinas de la isla de Bora Bora, cerca de Thaití, coincidieron con el impresionante barco de Steve Jobs. El fundador de Apple mandó construir este impresionante yate que, tras su fallecimiento en 2011 heredó en propiedad su viuda, Laurene Powell Jobs.

El marido de Tamara Falcó avista el imponente barco

La foto la compartía este lunes Iñigo. Llama la atención la excepcional visión del marido de Tamara Falcó, capaz de identificar el barco en la lejanía. Más aún, establecer desde esa distancia que el yate no es otro que el del magnate de Apple fallecido a los 56 años, valorado en más de 100 millones de dólares, ni más ni menos.

Al igual que hicieron en Sudáfrica, y, a tenor de las publicaciones que van compartiendo en sus Instagram, los recién casados no escatimaron en gastos durante su desembarco en la Thaití. Y exprimieron al máximo cada minuto en la isla y en los alrededores. Además de salir a pasear en barco, también disfrutaron de los parajes espectaculares de este enclave privilegiado. Tamara, incluso, se animó a coger la bicicleta y hacer "una excursión" sobre ruedas, como ella misma compartió en sus redes recientemente. "Nunca me hubiera embarcado en una excursión así si no llega a ser por ti! Y sin embargo es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de nuestra luna de miel!", reza una de sus publicaciones que acompaña con una foto de ambos al lado de sus bicis.

A apenas ha pasado un mes y medio desde que la hija de Isabel Preysler y el empresario celebraron su boda de ensueñoy, todo indica, que no tienen pensado, por el momento, retomar su vida "normal". Ya lo dijo la propia Tamara a su vuelta de su luna de miel: "Ahora toca vacaciones". Y se lo han tomado al pie de la letra: primero fue Sotogrande y luego París. ¿Cuál será su próximo destino? Todo se puede esperar de esta pareja.