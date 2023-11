El exclusivo hotel de Londres en el que Tamara Falcó ha celebrado su 42 cumpleaños

Tamara Falcó ha dado la bienvenida a los 42 años por todo lo alto. La marquesa de Griñón se desplazaba hasta el corazón del Reino Unido para inaugurar un nuevo año, esta vez en compañía de su marido, Íñigo Onieva. Desde que se dieron el “sí, quiero”, ambos no han dejado de viajar hasta los rincones más destacados del globo. Sudáfrica, París, Copenhague o la Polinesia Francesa han sido algunos de los destinos escogidos por el matrimonio, que ahora se decantaba por Londres y no precisamente por un hotel cualquiera.

El hotel elegido por Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido nada más y nada menos que el 1 Hotel Mayfair de cinco estrellas, además de una puntuación de 9,9 para parejas: “En la esquina de Piccadilly y Berkeley Street, el 1 Hotel Mayfair se encuentra en el principal distrito hotelero de Londres”, comienzan explicando a través de la página web, demostrando que tiene una ubicación privilegiada. Sus habitaciones disponen de aire acondicionado y todas cuentan con televisión con canales vía satélite y películas de pago, minibar y baño privado individual.

El detalle que podría haber encandilado a Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Otro de los grandes atractivos que el matrimonio puede haber encontrado a este hotel es su cercanía con el restaurante Dovetale, dirigido por el chef Tom Sellers con dos estrellas Michelin. No es un secreto que la marquesa de Griñón y su marido son dos amantes de la cocina, y siempre que tienen oportunidad, aprovechan sus viajes para degustar la alta cocina propia de cada país. En este caso, el local se centra en trabajar con los mejores productos británicos con el objetivo de elaborar menús de temporada. A su alrededor hay un sinfín de opciones en las que poder tomar una copa y vivir la noche londinense más de cerca.

No hay duda de que este hotel cuenta con todo lujo de detalles para que sus huéspedes disfruten de una estancia de ensueño en Reino Unido. Dentro de sus instalaciones posee spa y centro de bienestar, gimnasio e infinitas posibilidades de tomar un café y desconectar de la rutina en un entorno rodeado de comodidades.

Descubrimos el precio del hotel en el que se ha alojado la marquesa

Como no podía ser de otra manera, el precio del 1 Hotel Mayfair no es apto para cualquier bolsillo. El coste de una noche oscila entre los 848 euros y los 1.200 euros, dependiendo de la habitación que se elija. En el primer caso, se trata de una habitación superior con cama extragrande para dos personas, pero sin desayuno. La opción más lujosa está basada en una suite de un dormitorio con una cama doble extragrande, aunque también sin desayuno. La posibilidad de incluir la primera comida del día en cualquier alternativa hace que el precio final ascienda unos 46 euros. Algo que no parece haber importado en absoluto a la hija de Isabel Preysler y a su esposo, que están dando rienda suela a su amor y protagonizando lo más parecido a la vuelta al mundo en 80 días de Willy Fog.

1 de 3 Habitación con cama extragrande La suite en la que se han alojado Tamara Falcó e Íñigo Onieva posee esta increíble cama. 2 de 3 Un baño ideal para relajarse El 1 Hotel Mayfair de Londres cuenta con bañeras como esta para el disfrute de sus huéspedes. 3 de 3 Su amplio y lujoso comedor Esta es la zona en la que probablemente la marquesa de Griñón y el empresario han podido degustar el desayuno del hotel, valorado en 46 euros.