Tamara Falcó sobre sus discusiones con Iñigo Onieva: "Me cuesta perdonarle"

La relación entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva va viento en popa tras su 'sí, quiero', pero no es oro todo lo que reluce. Como en todas las parejas, siempre hay algún que otro rifirrafe que complica las cosas... Así lo desvelaba ella misma en su última intervención en 'El Hormiguero', donde colabora junto a Nuria Roca, Juan Del Val y Cristina Pardo en 'La Tertulia', y esta vez tocaba hablar de enfados y discusiones. ¿Cómo son las discusiones entre la pareja? La hija de Isabel Preysler lo ha dejado bastante claro: "Yo puedo pasarme mucho tiempo enfadada".

Cuando Nuria Roca confesaba que hay días que se levanta enfadada sin motivo aparente, simplemente "tengo el cuerpo predispuesto para una pequeña discusión", Tamara secundaba sus palabras y confesaba que "nuestros cambios hormonales como mujeres son muy complicados de gestionar". La colaboradora ha dado detalles sobre sus discusiones con Iñigo, asegurando que a veces "no sabes exactamente por qué, pero estás muy enfadada".

Además, como casi todo hijo de vecino, Tamara odia que le pregunten si está enfadada cuando está enfadada, "eso me enfada más". Y es que, aunque asegura que "Iñigo tiene la mecha como mucho más corta que yo, yo tardo mucho más en desenfadarme...". Confiesa que puede pasarse mucho, mucho tiempo enfadada y sin hablar a su marido, tanto que a veces hasta ni 'cenan' juntos: "Hasta que se levanta, me abraza y me dice si pasamos de esto... me puede durar bastante. Me he estado fijando últimamente y es lo que suele pasar, me cuesta perdonarle pero se que está haciendo un gesto y empiezo a reaccionar positivamente y ya le empiezo a hablar".

Ha dejado claro que "en mi cabeza yo soy jueza y decido lo que está bien y lo que está mal y soy la que dicta sentencia", tanto que "bastantes veces tengo razón, un 98% de las veces".

Una relación llena de altibajos

Iñigo Onieva y Tamara se conocieron en marzo de 2020 en el cumpleaños de Luisa Bergel, una amiga en común, y se volvieron inseparables. Pronto se convirtieron en la pareja del momento y se les podía ver en fiestas y actos sociales. Sin embargo, todo se torció cuando salió a la luz un video en el que Iñigo Onieva besaba a otra mujer. El suceso fue en septiembre de 2022, días después de haber anunciado su compromiso. Por aquel entonces Tamara aseguró que la relación se había terminado y que : "me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso", de confirmarse su infidelidad, "aquí acaba todo". Y acabó, pero no por mucho tiempo... meses después, Tamara consiguió perdonar a su chico y retomaron su compromiso.

En julio de 2023 Tamara Falcó e Iñigo Onieva se dieron el 'sí, quiero' en una boda celebrada en el palacio El Rincón, propiedad de Tamara y Manolo Falcó. Fue el acontecimiento social del verano. Después iniciaron una larga luna de miel en el que recorrieron distintos países y que les dura hasta hoy, excepto por esas pequeñas discusiones.