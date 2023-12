La llamativas declaraciones de Tamara Falcó sobre "hacer el amor" que no dejan indiferente

Como cada jueves, Tamara Falcó se ha sentado en el plató de 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo para participar en la tertulia del programa. En el transcurso de la sección, los colaboradores se han sumergido en la actualidad nacional, entrelazando sus reflexiones con anécdotas personales, yendo más allá al compartir aspectos íntimos de sus vidas. Así, desmontaron "mitos" o "creencias" en las que ellos mismos creyeron cuando eran pequeños era uno de los temas de la noche de este jueves. En el caso de la hija de Isabel Preysler se lanzaba a hacer una confesión que desató la sorpresa y las risas de sus compañeros.

Tamara ha confesado que se quedó perpleja cuando descubrió que también se puede hacer el amor de día: "Al principio pensaba que solo se podía hacer el amor de noche porque era lo que se veía en las películas. Hasta que vi otra en la que cuando lo hacían era de día y me sorprendí muchísimo... Cuando descubrí que la gente no sólo hacía el amor por la noche como en las películas fue como... ¡Oh!", aseguraba entre risas. Pero esto no es todo, y es que al parecer la Tamara de hace unos años también alucinó al saber "que los chicos también hacían caca". "Por su fisonomía pensaba que no era posible”, confesaba la marquesa de Griñón desatando las risas de sus compañeros. No fue la única que se sinceró respecto a creencias que la acompañaron en su infancia, también Nuria Roca pensaba algo parecido respecto a las relaciones... "Cuando descubrí que para tener un hijo los padres se tienen que acostar, miré a mis padres y pensé cuánto me tienen que querer para hacer eso", desvelaba la colaboradora.

El presentador del programa también contó su gran 'revelación': “A mí me pasó con un anuncio del jabón Lux, lo ponían al revés, el jabón debajo del grifo que se envolvía otra vez, yo pensé que me tenía que hacer con un jabón de esos y ahorre hasta que me lo compré, luego me llevé una desilusión cuando lo puse debajo del grifo”, desvelaba Motos.

Los planes de maternidad de Tamara Falcó

Esta será la primera Navidad de Tamara Falcó como mujer casada y no pierde la ilusión por formar una familia con Íñigo Onieva. Pese a que los rumores de embarazo hicieron saltar todas las alarmas, ella ha dejado claro que de momento “embarazada no estoy. Yo cuando venga, si viene, feliz. Depende de Dios, si pasa, pasa, tengo plena confianza”, comentaba en su última aparición pública para después entrar en detalles sobre su futura maternidad: “Realmente seguimos con la ilusión de formar una familia. Es un momento super bonito para vivir en pareja. Hace muy pocos meses que nos casamos y hemos estado viajando mucho. Tenemos esa ilusión pero con la calma porque estamos juntos y felices”. Algo que les ha costado, y es que la pareja atravesó duros momentos antes de su boda cuando salieron a la luz unas imágenes de Iñigo con otra mujer. Su relación llegó a su fin y parecía que para siempre (por aquello del "nanosegundo en el metaverso"), sin embargo, poco después la marquesa de Griñón sorprendió a todos perdonando a su futuro marido y retomando sus planes de boda. “Al principio no me podía imaginar que lo iba a perdonar. Me hizo mucho daño. Hay que lidiar con ese dolor”, explicaba, pero "el perdón es un don, es algo que viene realmente de Dios. Hubo un proceso pero cuando quieres a alguien te sale perdonar. Errores cometemos todos”. Y así retomaron una relación que continúa tras un 'sí, quiero' muy comentado.

Las fiestas las pasarán junto a la familia de la marquesa, así lo revelaba ella misma: "Pasaremos los dos días (24 y 31) con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva". Una decisión que parece no ha sido fácil, ya que "siempre he supuesto que las navidades las iba a pasar yo con mi familia y resulta que ahora tengo que compartir", señalaba. Sea como sea, Iñigo Onieva y Tamara celebrarán su primera Navidad como matrimonio y serán días muy especiales para ambos.