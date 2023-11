Tamara Falcó hace saltar las alarmas: ¿embarazada?

Tamara Falcó no para de organizar viajes junto a su marido, Íñigo Onieva. Desde que pasaran por el altar el pasado 8 de julio, el matrimonio ha viajado a numerosos destinos, dentro y fuera de España. El último de ellos ha sido este pasado fin de semana. La pareja ha hecho las maletas para disfrutar de unos días de campo en Inglaterra. Ha sido la propia marquesa de Griñón la que ha contado dónde han estado: "Y nos fuimos al campo inglés! Gracias @russelliain por el maravilloso consejo y gracias @ionieva por el fin de semana pre-cumpleaños perfecto 🤍", ha escrito ella emocionada.

Es este lunes cuando celebra su 42 cumpleaños, pero ha querido disfrutar de un fin de semana de celebración. Junto al texto, Tamara Falcó no ha dudado en abrir el álbum de fotos del maravilloso fin de semana que han pasado. La hija de Isabel Preysler ha enseñado todo lo que han visitado, pero también nos ha permitido ver que ha tenido momentos de relax junto a su marido. Ratitos que ha aprovechado para leer un buen libro mientras fuera llovía o para tomar un café frente a una chimenea en un cálido salón. Una increíble galería que ha despertado los rumores sobre un posible embarazo.

Han sido muchos los seguidores que han reparado en un detalle de uno de los vídeos que ha compartido de este fin de semana. Tamara Falcó aparece hablando a la cámara de Íñigo Onieva mientras miran a un río. La marquesa de Griñón se deja ver con un chubasquero y ha hecho saltar las alarmas. ¿Está embarazada Tamara? "🤰🏼????? 🧐🧐🧐 Tiene toda la pinta", "Tiene tripa de embarazo", "A ver, a ver... tic, tac, tic, tac", "La penúltima foto y la última pareces como embarazada o no... Pero posas y en la última andas hacia delante no sé... Da igual, estás guapísima y el paisaje espectacular", han escrito algunos seguidores a los que ha llamado la atención el nuevo aspecto de la hija de Isabel Preysler.

Este es el llamativo vídeo de Tamara Falcó que ha hecho saltar las alarmas

Vídeo: EUROPA PRESS.

La colaboradora de televisión ha preferido mantenerse callada. No ha confirmado ni desmentido estos rumores. Se ha limitado a disfrutar al máximo el fin de semana y a empezar una semana llena de compromisos profesionales. Es lo que lleva haciendo todas estas semanas después de haber disfrutado de un verano imparable. Tras disfrutar de una luna de miel casi interminable, tanto Tamara Falcó como su marido no han dudado en sumar nuevos destinos de vacaciones a su lista. Estos rumores no cogen por sorpresa a nadie, ya que no es la primera vez. Hace unas semanas también tuvieron que lidiar con ciertas noticias que aputaban a que podrían estar esperando su primer hijo. Y es que Tamara Falcó nunca ha escondido sus ganas de convertirse en madre lo antes posible. De hecho, el pasado mes de septiembre se dejaba ver en una clínica de fertilidad.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva visitaron una conocida clínica de fertilidad. Se acercaron hasta allí por separado el pasado 8 de septiembre. Tamara llegó en su propio coche y no dudó en meterse en el parking para evitar ser vistas. Íñigo, por su parte, llegó por su lado y entró a pie por la puerta principal. No hay que olvidar que Tamara Falcó ya habló de que se estaba sometiendo a la técnica de naprotecnología para convertirse en madre por primera vez.

