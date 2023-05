Tamara Falcó habla en directo en 'Más vale tarde': "Habían cambiado mi vestido sin decirme nada"

Tamara Falcó ha roto su silencio en el programa presentado por su amiga, Cristina Pardo. Por deferencia a su amistad la futura novia ha entrado por teléfono para contar no solo cómo se siente, sino también dar su versión públicamente. "Casarme con un vestido que no me gusta...hasta ahí podíamos llegar", ha dicho la marquesa de Griñón. Además, ha negado de forma tajante que hubiera querido plagiar una pieza, siendo ese precisamente el motivo por el que Sophie et voilà habría roto el contrato con ella. "Es totalmente falso y desafortunadamente se han tenido que meter los abogados", ha añadido.

La colaboradora de 'El Hormiguero' ha admitido que llegó con una idea clara cuando se reunió con las dos diseñadoras que iban a elaborar su vestido de novia: "Llegué con una inspiración de algo que me gustaba hacía mucho tiempo". Una idea que pensó que se podía hacer realidad, pero que dadas las evidentes semejanzas con una pieza icónica, la marca elegida se negó a llevar a cabo. "No podemos pasar ciertos límites", dicen desde la firma de vestidos, pero ¿cuál es la versión de Tamara? "En la segunda prueba todo ha cambiado, empezamos a tener problemas... habían cambiado el vestido sin decirme nada", explica. Un cruce de acusaciones del que ambas partes tienen versiones completamente opuestas.

Aunque reconoce estar dolida, pues según ella se ha enterado de que no tiene diseñadoras para su vestido por la prensa, tiene claro que encontrará pronto a alguien que cumpla su deseo. "Esto me ha hecho mucho daño, pero hay soluciones y es para bien", apunta. La firma que ahora está en boca de todos se ha mostrado molesta con las últimas insinuaciones y han dejado claro que ellas están tranquilas y, sobre todo, con la conciencia tranquila. "Solo aguanta en el tiempo la verdad", han comentado en 'Y ahora Sonsoles'.

El comunicado con el que ha saltado todo por los aires

La boda sigue prevista para el próximo 8 de julio, no obstante, a tan solo 2 meses de su boda se ha quedado sin nadie que le diseñe y confeccione el vestido. Este martes 16 de mayo saltaba la noticia al publicarse el comunicado de la firma a la que Tamara Falcó había encargado el diseño de los dos vestidos de su gran día. "Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó (...) Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", reza en el escrito.