Tamara Falcó habla del ‘bloqueo bótánico’ al que ha sometido su casa

Tamara Falcó es la protagonista indiscutible de las noches de los jueves. No hay discusión. Su participación en la tertulia de 'El Hormiguero' siempre deja titulares por el juego que dan las anécdotas e 'intimidades' que comparte sobre su vida y la de quienes le rodean. Y efectivamente: nada más sentarse, Pablo Motos le ha preguntado por el 'bloqueo botánico' de su nueva casa. Muy sorprendida, ha confesado que hasta que se lo han explicado en la reunión previa a la emisión del programa, no tenía ni idea de qué significaba el término. Ya metida en el asunto a tratar, la mujer de Íñigo Onieva se ha referido a la elección de decoración XXL del hogar al que se van a mudar los recién casados.

Tamara Falcó se pronuncia sobre la drástica medida que ha tomado para bridar la privacidad de su hogar

La hija de Isabel Preysler tomó la decisión a finales de 2020 de comprarse un exclusivo ático al lado de la casa de su madre. Como sucede con muchos pisos de nueva adquisición, antes de mudarse, decidió reformarlo sin prescindir de lujos, con el objetivo de adaptarla a sus necesidades y gustos. Cerca de tres años después, la residencia de los Onieva-Falcó ya está la lista para inaugurarse. Los recién casados podrán, así, iniciar una nueva etapa de su vida marital, donde disfrutar de una intimidad máxima.

No solo porque dejarán de vivir en la casa de Isabel, donde están actualmente alojados, sino porque no habrá paparazzi en este mundo que pueda molestarles. Tamara Falcó e Iñigo han blindado la fachada exterior de su impresionante ático con unas plantas de tamaño XXL que no permiten miradas indiscretas. La medida ha sido rebautizada por varios medios con el divertido apodo de 'bloqueo botánico'. Un nombre que ha merecido una charla en el programa de Antena 3 donde colabora.

"La casa es muy bonita, pero, quizá, no es lo mejor para mí", ha explicado la marquesa de Griñón

Entre las risas de sus compañeros, Tamara Falcó ha explicado por qué decidió someter su vivienda a este lavado de cara. "La casa que me he comprado tenía unas vistas preciosas, pero me veía todo el mundo. Entonces le he puesto plantas. Y eso lo han denominado 'bloqueo botánico' porque los paparazzis no me pueden hacer fotos", comenzaba diciendo.

"¿Pero es que los paparazzis se suben a las matas o cómo para sacarte fotos?", le han preguntado el resto de colaboradores de plató. A lo que la hija de Carlos Falcó ha contestado que no estaba al tanto de qué hacen los fotógrafos para conseguir imágenes exclusivas de ella, pero por si acaso. "Es una casa muy moderna, toda acristalada. Está hecha para que te vean desde todos los lados. Es muy bonita, pero a lo mejor no es lo mejor para mi", se sinceraba Tamara, consciente del interés que genera para los medios de comunicación cada movimiento que hace.

¡Dale al 'play' para ver cómo los operarios suben los maceteros XXL al nuevo hogar de Tamara e Íñigo!

Vídeo: Europa Press

El ático que se ha comprado Tamara Falcó y al que se mudará recientemente con su marido, se beneficia de una espectacular terraza que da al exterior. No en vano, está ubicado en el sexto piso, sin otros edificios que lo tapen. Aunque se beneficia de unas vistas privilegiadas, está al alcance de cualquier mirada indiscreta. Más si eres una persona reconocida como lo son ellos. Por esta razón han decidido llenar la barandilla de cristal que rodea la terraza de maceteros con árboles de un tamaño considerable.

Para lograr su objetivo, el matrimonio contrató los servicios de una empresa jardinera que debió usar un camión para trasladar los ejemplares. Pero no cualquier camión, sino uno con grúa para poder subirlos desde el exterior. Todo parece indicar que la marquesa de Griñón e Íñigo darán el paso de entrar a vivir en su nuevo hogar el próximo mes de noviembre. Aunque la entrega de llaves se produjo hace más de un año, la hija de Isabel Preysler ha querido esperar a inaugurar el piso hasta tenerlo todo listo. "A Tamara Falcó se le dieron las llaves en el mes de junio de 2022", confirmaron a revista SEMANA.