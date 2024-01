Entramos en la impresionante casa de Tamara Falcó: todos los secretos

Vídeo: redes sociales @porcelanosa @tamara_falcó

Tamara Falcó está muy orgullosa de cómo ha quedado su nuevo hogar y no es para menos. Tras meses de reforma, se mudaba a finales de 2023 a su ático situado en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, junto a Íñigo Onieva. La casa es una verdadera joya llena de detalles. La ha decorado con mimo, como ella misma demuestra en un vídeo publicitario que ha protagonizado de la mano de Porcelanosa y ha colgado en sus redes sociales. La marquesa de Griñón aparece guapísima, con un total look 'beige' acorde con los tonos que engalanan el interior de su imponente ático. Descalza y en compañía de su mascota, recorre una a una las estancias donde hace vida marital con su marido. No deja de sonreír en ningún momento.

"Un refugio de serenidad y calidez". Con estas palabras define la hija de Isabel Preysler su domicilio. El 'home tour', como ha titulado la marca este paseo por los todos los rincones de la casa no deja nada a la imaginación. Todo queda recogido por la cámara y explicado por su dueña al milímetro. Algo parecido a lo que ya hizo su madre estas Navidades cuando abrió de par en par las puertas de su mansión para el documental de Disney+. "Formas curvas, piedra natural, contrastes, piezas retro y muchos detalles que reflejan la personalidad de Tamara. Un interiorismo sofisticado y elegante, ideado por Batriz Silveira con los materiales de Porcelanosa", explica el texto que acompaña el citado vídeo.