Tamara Falcó no puede estar más radiante ni feliz con los preparativos de su boda. Esta misma semana se desplazaba hasta Bilbao para probarse su vestido de novias en el atelier de Sophie et voilá y ha regresado de lo más contenta. Así reaparecía en la mesa de tertulia de actualidad en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos y sus compañeros, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. La marquesa de Griñón ha mostrado su nuevo anillo de compromiso, después de que el primer anillo lo rechazara tras la deslealtad de Íñigo Onieva y este mandara a realizar uno nuevo, en oro blanco, de mayor dimensión y con más diamantes. La colaboradora de televisión no podía estar más radiante mostrando su anillo de compromiso que ha suscitado algunas bromas entre sus compañeros al ser de mayor tamaño que el anterior: "Va subiendo". "Bueno mejor vamos a dejarlo aquí", decía ella.

"Me despierto pensado en la boda, me acuesto pensando en la boda. La verdad es que Íñigo también. Están todos muy involucrados", comenzaba anunciando Tamara Falcó. La marquesa de Griñón ha revelado cómo fue la visita a Bilbao para probarse su vestido de novia: "Fue mejor de lo que me imaginaba. No es un vestido que todo el mundo vaya a entender. Es un vestido que a mí me encanta. Es como mi anillo, que tampoco es el más normal del mundo", decía. A pesar de que en la mesa aseguraban que "quien no entiende una cosa es porque es ignorante", la diseñadora ha negado esto de manera tajante ya que ni su madre, Isabel Preysler, ni su hermana, Ana Boyer, lo entienden.

La marquesa de Griñón revela los detalles inéditos de su vestido de novia: "Es diferente"

Tamara ha querido explicar la historia de ese vestido: "Yo vi ese vestido en un momento dado. Bueno, no es el mismo. Fue una inspiración y le dije a mi hermana Ana que se tenía que casar con él. Y ella dijo "yo no me caso con eso". Y entonces pensando en ideas, de repente volví a ver las fotos y fue cómo se me había olvidado este vestido. El caso es que se lo enseñe a las diseñadoras y ellas aseguraron que le encantaba como inspiración", revela la marquesa de Griñón visiblemente emocionada al dar los detalles de su traje nupcial. La hija de Isabel Preysler confiesa que su vestido "es diferente y lo han mejorado. Cuando me lo he probado no me lo podía creer".

Pablo Motos ha querido saber más detalles e incluso le ha preguntado si en su boda "hay que llevar sobre". "Ahora ya está todo más automatizado pero que si quieres llevar un sobre, puedes llevarlo", le respondía Tamara Falcó. El presentador quería estirarle de la lengua e intentar descubrir todo lo que va a ocurrir el próximo 8 de julio: "¿Habrá música y orquestita?", preguntaba. "Quizá sí o quizá no. O quizá no solo haya uno y haya más de uno. Quiero dejar algo que sea sorpresa. No lo quiero contar todo", señalaba. Sin embargo, cuando era el momento de cambiar al tema político, la marquesa de Griñón quería seguir hablando de los preparativos de su boda. Y es que no puede estar más feliz por el hecho de cumplir su sueño al lado de Íñigo Onieva, con quien ha superado todos los obstáculos habidos y por haber. Ahora, tan solo toca disfrutar del amor y del gran día de su boda.