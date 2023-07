Tamara Falcó, enganchada al teléfono el día de su boda: sus mensajes de última hora desde El Rincón

¡Ha llegado el gran día! En muy pocas horas Tamara Falcó e Íñigo Onieva se convertirán en marido y mujer. Este sábado, 8 de julio, la marquesa de Griñón y el joven empresario se dan el esperado "sí, quiero" en el Palacio 'El Rincón' y sellarán su amor ante la atenta mirada de 400 invitados. Los dos novios están con los nervios a flor de piel y la hija de Isabel Preysler los ha paliado haciendo uso de su teléfono móvil. La hija del fallecido Carlos Falcó ha encontrado en sus redes sociales la forma de frenar sus nervios y estos han sido sus mensajes de última hora desde el lugar donde tendrá lugar su boda de cuento de hadas.

Todo apuntaba a que la novia en el día más especial de su vida iba a vivir su día con la más estricta discreción, sin hacer uso de redes sociales y completamente centrada en disfrutar del proceso hasta pasar por el altar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tamara Falcó ha estado muy pendiente de todos los mensajes que le han hecho llegar su círculo más cercano. En concreto, a través de sus historias de Instagram ha ido compartiendo algunas publicaciones en las que vemos como le desean que se lo pase en grande en su gran día.

"¡No puedo esperar a celebrarlo contigo y darte un súper abrazo!”, le dedicaba Eugenia Silva. “364 días de esta foto, hoy te toca a ti, te quiero”, escribe Cristina Fernández, la mujer de su primo, Álvaro Castillejo. “Llegó el día, feliz de compartir este día contigo. Os merecéis lo mejor”, asegura un familiar de Iñigo Onieva. “Hoy es vuestro día, os quiero y soy muy feliz por vosotros”, admite Luisa Bergel, amiga de la pareja.

El cariñoso mensaje de Íñigo Onieva en el día de su boda con Tamara Falcó

Horas después de celebrar su preboda, Íñigo Onieva se levantaba emocionado y no dudaba en dedicarle unas tiernas palabras a la que en unas horas va a ser su mujer. "Hoy comienza nuestro viaje juntos y no puedo ser mas feliz de tenernos el uno al otro para juntos hacer frente ante cualquier obstáculo de la vida. No existe mejor equipo, juntos nos completamos y obtenemos el equilibrio que en solitario jamás podríamos alcanzar. Gracias por tanto y por lo que viene.