Tamara Falcó echa balones fuera sobre la acusación de plagio: "Dije 'inspiración' y empezó a haber mucha tensión"

"Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites", así de tajante era el comunicado que la firma española Sophie et Voilà compartía esta misma semana. En él anunciaban el fin de su trabajo junto a Tamara Falcó para realizar su traje de boda. Después de señalarse que fue porque quisiera "plagiar" un traje expuesto en la MET de Nueva York o ciertas peticiones respecto al diseño, es la hija de Isabel Preysler la que responde en televisión. "No me veía con ese vestido, tenía unos volúmenes que no era…Fue todo super incómodo y todo empezó a ir mal", comenta. La primera prueba de este diseño fue un momento único, no como la segunda: "Mi madre no entendía nada. Fue super duro. Estaba mi hermana, mi cuñada que me prestaba la tiara...Bajé con mi vestido y, de repente, silencio".

La idea que supuestamente quería "replicar", como se ha dicho, era tan solo una inspiración. "Buscando un vestido para la boda de mi hermana vi un vestido que a ella no le gustó y a mi me encantó. Tenía esa idea", comenzó su intervención en 'El Hormiguero'. Cuando ya comienza el desarrollo del vestido, recuerda cómo "estas chicas vinieron a casa de mi madre, me dijeron que les encantaba la inspiración y lo hacemos. Vino Juan Avellaneda, hicimos la primera prueba y nos encantó". Todo cambiaría tras una aparición televisiva de la Marquesa de Griñón mencionando este vestido. "Dije la palabra 'inspiración' y empezó a haber mucha tensión. Cuando llegué a la segunda prueba este había cambiado completamente con la mala pata que estaba mi madre y es muy exigente". Como no estaba conforme con ese vestido, ya no sentía que no era el suyo, llegaba el fin de su colaboración, como habían especificado en un contrato previo.

"Tengo buenos abogados y pusieron que si no me gustaba el vestido…Ahí hubo una conversación entre ellos y lo siguiente que sé es el comunicado de prensa. Podríamos haber terminado muy bien", explica intentando dar el tema por zanjado. A tan solo dos meses de celebrar el enlace en El Rincón, la Marquesa de Griñón se queda sin vestido. Ahora tiene que afrontar una ardua búsqueda desde cero. La propia colaboradora y su entorno siempre han mantenido que no era conocedora de la decisión de la firma 'made in Spain'. La nota de la que se hacían eco los medios era lo que le confirmaba el fin del diseño. Ya se había realizado alguna prueba del vestido y estaba muy feliz. Además, el hecho de vestir moda española en un momento tan importante para ella era algo especial.

La ruptura de proyecto entre Tamara Falcó y Sophie et Voilà

Saioa Goitia y Sofía Arribas son los nombres tras Sophie et Voilà. Ambas eran las encargadas de diseñar el vestido de Tamara Falcó. Ya tenían, de hecho, varios diseños en mente cuando exponían que "el acuerdo para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó". La sorpresa era generalizada pues nada hacía presagiar que se pudiera llegar hasta este punto. "No podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", afirmaron. En febrero de este mismo año, de hecho, era la propia Marquesa la que compartía emocionada en sus redes sociales los primeros pasos que daban en el diseño, uno que sorprendería a muchos por lo que ya habían elegido.