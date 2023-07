Dentro de apenas cuatro días, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se darán el 'sí, quiero'. A su boda asistirán unos 400 invitados. Muchos de ellos han recibido ya un correo electrónico de la pareja en el que se establecen las pautas del "dress code" del enlace, así como la larga lista de restricciones a los que se verán sometidos los asistentes. Así, con el fin de proteger su intimidad, la pareja ha dejado claro a sus amigos y familiares que estará terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles el día que se conviertan en marido y mujer.

Tal y como han adelantado en 'Espejo Público', la marquesa de Griñón y su prometido ya han hecho llegar un mail a todos sus seres queridos en los que les sugieren cuáles son las claves para acertar con su look. También les han indicado que deberán dejar sus teléfonos móviles en un lugar seguro mientras dure la ceremonia. En caso de que tengan que echar mano de él, podrán hacerlo desde un espacio reservado a tales efectos, siempre que sea necesario o se trate de una emergencia. O sea, que quien quiera hacerse un selfie con los novios o una foto de grupo en los jardines de El Rincón, lo van a tener imposible.

"Los teléfonos móviles serán custodiados en consigna", dicen Tamara e Íñigo en un mail que han enviado a sus invitados

"Para mantener la privacidad de la boda los teléfonos móviles serán custodiados en consigna a vuestra llegada. Si cualquier invitado necesita ser contactado no dudéis en facilitar nuestro teléfono de atención para que podáis ser localizados. Además habrá una zona habilitada para poder hacer uso de vuestros teléfonos móviles en cualquier momento", reza el mail que han enviado a sus seres queridos el pasado jueves por la tarde.

La hija de Isabel Preysler tiene claro que quiere preservar este ansiado día de las miradas indiscretas. No quiere que se filtre ni una sola imagen de la ceremonia. Para ello, no ha dudado en limitar el uso de los dispositivos de telefonía cuando se convierta en una mujer casada. Sin embargo, esta medida no ha sentado del todo bien a su círculo de amistades.

"Para muchos de los invitados son medidas exageradas", asegura el colaborador Jesús Reyes, amigo de algunos invitados a la boda

Según Jesús Reyes, colaborador de 'Espejo Público', y amigo de algunos de los invitados a la boda, el contenido del correo de Tamara e Íñigo no ha sentado bien a todo el mundo. Hay quien cree que este control es excesivo. "Para muchos de los invitados son medidas exageradas", asegura el experto en moda. Cierto es que lo de 'aparcar' los móviles en una boda es ya una práctica habitual en casi todas las bodas de famosos, pero para muchos sigue sin ser la mejor opción.

En lo relativo al 'dress code', este mucho tiene que ver con la agenda de actividades de la boda. Tal y como recoge el mail de los prometidos, el viernes a las 21:00 se celebrará un cóctel de bienvenida en el hotel Ritz de Madrid en el que se aconseja un "dress code: casual". El sábado a las 18:00 horas, por su parte, está previsto que empiece el acceso de invitados a El Rincón. A las 19:00 se celebrará la ceremonia, en la que se espera que los asistentes acudan ataviados de "formal attire", a medio camino entre el outfit de cóctel y el de gala.