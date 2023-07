Tamara Falcó e Íñigo Onieva: la primera parada de su luna de miel (¡y no es Australia!)

La luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva despierta la curiosidad de muchos. Aunque lo habitual es viajar durante dos semanas si tu capacidad económica te lo permite, los marqueses de Griñón han ido más allá. Está previsto que durante 5 semanas conozcan diferentes puntos del mapa. Aunque se había dicho que visitarían Australia, había otro destino que era una incógnita. Hablamos del desvelado este jueves, solo unos días después de que los recién casados hicieran las maletas e iniciaran su romántico viaje. Pero ¿dónde están ahora?

El plan de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Sudáfrica

La primera parada de su viaje ha sido Sudáfrica. Así se ha revelado en 'El programa de Ana Rosa', donde han explicado que la ruta de Tamara e Íñigo no se limitará a Australia, ni mucho menos. Los dos han apostado por un país que cuenta con 21 parques nacionales en los que avistar diferentes especies y donde quién sabe si verán a los cinco grandes que no son otros que el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo. Más de 40.000 hectáreas en las que sorprenderse y disfrutar de las vistas, un lugar en el que pueden pasar desapercibidos y alejados de todas las miradas. Además, podrán ver las cataratas Victoria, pasar por Ciudad del Cabo y Johannesburgo, lo que servirá como guinda. Días después de su enlace han aterrizado en el país con looks muy cómodos, mientras el personal del aeropuerto portaba cinco maletas y anunciaba que un conductor les llevaría a su hotel. Llegaron de la mano y con una amplia sonrisa, lo que deja ver lo ilusionados que están, aunque hubieran tenido a la espalda 20 horas de vuelo.

Íñigo y Tamara han optado por un safari fotográfico que cada vez es más común entre los novios, ya que disfrutar de la presencia de estos animales en libertad es una aventura única. Una tendencia que muchos disfrutan y de la que quizás pronto veremos detalles en los medios de comunicación. Aunque es una incógnita cuál será su combinación al completo, hay quien combina Sudáfrica con las islas Mauricio, entorno paradisíaco en el que hay playas tropicales en las que existen unas vistas únicas. Por el momento, ninguno de los dos ha desvelado su ubicación, no pudiendo evitar que se filtraran todos los puntos en los que harían parada una vez se convirtieran en marido y mujer. Los dos llegaron por pase vip al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde Íñigo se escondió bajo una gorra y Tamara bajo unas enormes gafas y una despeinada coleta.