Tamara Falcó e Íñigo Onieva están a punto de darse el 'sí, quiero'. El próximo 8 de julio se convertirán en marido y mujer en el Palacio El Rincón, donde tienen preparadas algunas sorpresas para los asistentes. Aunque no han podido evitar que muchas de ellas se filtren, hay otras que siguen siendo un secreto. Ejemplo de ello la pieza de baile de novios que han preparado para el gran día junto a una coreógrafa, en concreto, con Lola González, profesora de 'Fama', y la artífice de cada paso que darán en su baile nupcial. Ambos han sido pillados saliendo de una academia muy conocida en Madrid, donde ambos consiguen desconectar y centrarse únicamente en el estilo elegido para el gran día, así como en cómo encajan en la pista.

Vídeo: Europa Press

Tamara e Íñigo no han querido dejar nada al azar y han confiado ciegamente en una de las profesionales más reconocidas de nuestro país. Aunque es una incógnita qué harán para dejar boquiabiertos a todos, lo que sí se sabe es que no improvisarán. Lejos de la opción de dejarse llevar, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han recurrido a una academia para que alguien les guíe. Si bien todavía se desconoce si se han decantado por un vals, el estilo por excelencia en las bodas y el cual es el más tradicional, lo cierto es que todo apunta a que así será. Su primer baile como marido y mujer dará mucho que hablar, por lo que mientras tanto ellos atan cada detalle para que el resultado sea perfecto.