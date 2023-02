Tamara Falcó aclara lo que realmente piensa de su suegra, Carolina Molas

Tras la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, muchos se preguntan cómo es la relación actual entre la marquesa de Griñón y su suegra, Carolina Molas. Tras romper con su novio, ambas dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales. Esto hizo pensar que, quizás, lo lazos entre ellas se habían quebrado por completo. Nada más lejos de la realidad. Hace unos días, sin ir más lejos, ambas mujeres demostraron públicamente que la cordialidad vuelve a reinar entre ellas. Acompañadas de Íñigo, las dos compartieron mesa y mantel en Azurmendi, un restaurante de tres estrellas Michelin considerado uno de los mejores del mundo. Allí, suegra y nuera firmaron la paz con un exclusivo menú cuyo precio ronda los 600 euros por comensal. Si queda alguna duda de que vuelven a llevarse de maravilla, la hija de Isabel Preysler h vuelto a pronunciarse sobre lo que verdaderamente piensa de la madre de su prometido. No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

"La verdad es que de las madres prefiero no hablar. La madre de Íñigo es anónima y prefiere mantenerse así", dice la aristócrata cuando se le preguntan por las relaciones familiares. Y no duda en aclarar que se lleva bien con ella: "Sí, es encantadora". Feliz tras su primera prueba de vestido, que hizo en su reciente escapada a Bilbao, Tamara insiste una vez más en que no todo el mundo entenderá el estilismo que llevará el día de su boda: "Bueno a quien le tiene que gustar es a mí. Espero que a Íñigo también".

Sobre el look elegido por el novio para el día de la boda, Tamara Falcó ha revelado algún detalle: "No es esmoquin. Se casa de chaqué". Ante todo lo que se está diciendo sobre su luna de miel y la duración que esta tendrá, Tamara ha comentado sorprendida: "¿Un mes?". A pesar de todo, Tamara asegura que está tranquila y tomándose las cosas con calma: "Me lo tomo con calma, hasta luego chicos".

A la madre de Iñigo Onieva, Carolina Molas, también le han preguntado por su relación con Tamara. El pasado domingo, tras disfrutar de una comida con dos de sus hijos en un restaurante de Madrid, la empresaria explicaba que todo está bien con la familia de su nuera. Eso sí, reconocía que le duele que hayan dicho de ella que es "una trepa": "Eso sí, mucho". Siempre reservada, pedía: "Por favor no me preguntes, qué vergüenza, todo el restaurante mirando".

Carolina Molas es una empresaria de éxito y en la actualidad es propietaria de una empresa de construcción. Además, es directora de varias empresas como: Construcciones Onieva S.A., Grupo Onieva Inmobiliaria S.L. y Onieva Constructora S.A. Desde hace dos años pasó del más absoluto anonimato a ser un rostro habitual en la prensa del corazón. No es para menos. Ahora es 'comadre' de Isabel Pantoja, con la que asegura llevarse a la perfección. De momento se desconoce si ayudarán a sus respectivos en los preparativos de su boda, que se celebrará el próximo 8 de julio en el palacio de El Rincón, una impresionante fortaleza ajardinada del siglo XIX que es la joya de la corona inmobiliaria de la familia Falcó. Situada en la localidad madrileña de Aldea del Fresno, a unos 54 kilómetros de Madrid, en la carretera que va de Navalcarnero a Cadalso de los Vidrios, en este lugar vivió Carlos Falcó los últimos años de su vida, hasta que contrajo la Covid-19 y falleció en la Fundación Jiménez Díaz el pasado 20 de marzo de 2020.

Vídeo: Europa Press