MasterChef Celebrity está a punto de volver a encender sus fogones y ayer los nuevos concursantes compartieron su ilusión y sus impresiones con todo el público del FesTVal de Vitoria. Tamara Falcó fue uno de los fichajes que más sorprendió cuando salieron a la luz los nombres de los VIPS de esta nueva edición y, como no podía ser de otra manera, ya ha demostrado que su paso por las cocinas dará mucho que hablar.

Así ha preparado Tamara Falcó su entrada a ‘MasterChef Celebrity’

Sobre su paso por el ‘talent’ y su aprendizaje la hija de Isabel Preysler habla con su sentido del humor habitual y cuenta que, en la intimidad de su casa, ha cocinado para su madre y su pareja, el escritor Mario Vargas Llosa: «A mi madre y a Mario les he cocinado, les he tenido que utilizar de conejillos de indias. No es que sea la cocinera oficial, pero soy la única que ha estado en MasterChef…».



Tampoco duda en bromear acerca de cómo de preparada llegó al concurso y tira de anécdota familiar, «voy a mencionar a mi padrino que me llamó durante la grabación para preguntarme qué tal y yo le dije: «tío Fernando, estoy cocinando mucho mejor» y él me dijo: «estás cocinando y punto, porque nunca habías cocinado… »

El trabajo en televisión de Tamara Falcó que te dejará con la boca abierta

Entre sus compañeros la hermana de Ana Boyer se ha sentido muy querida, pero hay un nombre que destaca entre todos los demás: «El diseñador Juan Avellaneda ha sido mi gran descubrimiento. Hemos hecho muy buenas migas, nos llevamos fenomenal… y casi todos van a ser amigos para siempre pero es que con Juan me escribo hasta las 12 de la noche».