Tamara Falcó destapa los detalles que tendrá con sus invitados el día de su boda con Íñigo Onieva

¡El 8 de julio se acerca! Tamara Falcó e Íñigo Onieva cuentan las horas para el que será uno de los días más importantes de su vida. La pareja se casará frente a todos sus invitados en el Castillo de El Rincón. Vestidos, menús, autobús que les transporte...todo tiene que estar ya prácticamente atado para que no falle nada en un evento que exige tanta logística como una boda. La Marquesa de Griñón volvía a aparecer en 'El Hormiguero' y le confesaba a un curioso Pablo Motos algunos de los detalles con los que agasajará a sus invitados, entre los que se encuentra el presentador.

La estética es muy importante para la colaboradora y, por ello, pide que no sean muy exigentes con cosas como los cubretacones. Son como una especie de tapones de plástico que se colocan en la base de los zapatos de tacón para que no se claven en el jardín. "Mejor que no se fijen, no son estéticos y son para no hundirte", reconocía entre bromas rogando que así fuera.

El suculento menú "adaptado" de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: valoran las preferencias

Los más de 400 invitados que están citados a la celebración pueden tener la certeza, por sus palabras, de que no les va a faltar de nada. Para empezar podrán degustar un suculento banquete especialmente diseñado para todos. Tamara Falcó e Íñigo Onieva están teniendo en cuenta todas las preferencias y elecciones que se pudieran plantear. "He pedido tu pollo Pablo, está megapedido. Hay que ampliar horizontes", le aseguró a su compañero ante sus dudas.

Pablo Motos sigue un estricto entrenamiento que le exige una alimentación cuidada que se junta con sus gustos particulares. "Vais a flipar todos cuando os ponga el pichón, querréis mi pollo", bromeaba con el resto de acompañantes de la mesa de debate. Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo prestaban atención a todo lo que allí se decía como también invitados a este enlace.

Entre todos los platos también es posible que una de los platos que se sirvan tengan como protagonista el pescado: "La verdad es que el sushi es como el italiano de los setenta, ya todos comen pescado crudo". La hija de Isabel Preysler seguro está muy al tanto de todo lo que Eneko Atxa, el chef encargado de la comida, tenga preparado. Su aventura en la cocina comenzó cuando participó y ganó en 'MasterChef Celebrity' e hizo uso de uno de sus premios, un curso de la prestigiosa escuela de cocina Basque Culinary Center.