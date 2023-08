Tamara Falcó dedica una emotiva carta a su abuela en el aniversario de su muerte

A Tamara Falcó le viene al pelo la frase "vive en una eterna luna de miel". Desde que diera el 'sí, quiero' a Íñigo Onieva el pasado 8 de julio en El Rincón frente la atenta mirada de familiares, amigos y compañeros de trabajo, la pareja no ha parado de viajar. A día de hoy se encuentran de vacaciones en Tahití, isla de la Polinesia Francesa, desde donde no han parado de compartir los increíbles planazos que han hecho.

Pero sus vacaciones no le hacen olvidar a Tamara Falcó las fechas clave. El pasado 22 de agosto se cumplieron dos años de la muerte de su abuela Beba, que era como ella la llamaba, a los 98 años. La madre de Isabel Preysler era una persona muy especial para ella y por eso ha querido dedicarle una emotiva carta para homenajearla.

"Hoy es el aniversario de cuando Dios llamó a Beba (mi abuela) para reunirse con Él. Hay personas que tienen auténticas alas sobre la tierra y Beba fue una de ellas ✨ No tengo ninguna duda, sé que Dios se la llevó directo al cielo 🌌 y desde allí ella nos protege. Beba: te echamos de menos, gracias por haber sido un auténtico ejemplo de lo que es ser una buena persona sobre la faz de la tierra y por haber rezado tanto por nosotros. Sin tus rezos y tu apoyo quizá nunca habría conocido la misericordia de Dios. Te queremos 🤍😇", ha escrito emocionada junto a una imagen en la que aparecen ambas en blanco y negro.

Ha compartido una foto muy especial junto a la carta

Esta carta vuelve a demostrar que Tamara Falcó tenía una relación increíble con ella. Pasaba muchos momentos a su lado. Pero esto no es de extrañar, porque la marquesa de Griñón ha dejado claro en innumerables ocasiones que es una persona muy familiar. Tanto es así que ha querido hacer un parón en sus publicaciones desde playas paradisíacas para compartir este publicación tan especial.

Beba, como la llamaban cariñosamente sus familiares, murió en 2021. Fue recibida como un duro golpe. Tamara Falcó no dudó en reaparecer en las redes sociales una semana después de la muerte para dedicarle el mejor de los homenajes: "Hay personas que cambian tu vida para mejor. Mi abuela Beba ha sido una de esas personas. Ha sido un ejemplo de elegancia, fortaleza, buen humor, cariño. Cuando me sentía sin fuerzas, iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor. Era constante, paciente, con una fe incorruptible. Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va a cuidar desde el cielo. A mí y a todos. Aun así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así", escribía Tamara Falcó totalmente rota.

Dos años después de su ausencia, Tamara ha destacado en más de una ocasión que la echa mucho de menos. Lo dijo de manera rotunda y con tristeza en 'El Hormiguero', programa con el que colabora: "Mi abuela era muy sabia, pero también por su edad. Ella a los 50 años era de una forma y a los 98, de otra. Mi madre nos decía que era muy estricta y había sobrevivido a la guerra. A nosotros nos transmitía lo que era la vida y un montón de cosas que ahora se pierde". No tenemos dudas de que se habrá puesto en contacto con su madre para hablar de lo maravillosa que era su abuela justo cuando se cumplen dos años de su muerte.