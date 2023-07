Tamara Falcó da el portazo a la empresa de reformas de su nueva casa

Tamara Falcó se encuentra disfrutando de su luna de miel junto a Íñigo Onieva lejos de Madrid. Mientras, en la capital española, continúa la reforma del ático de Puerta de Hierro perteneciente a la Marquesa de Griñón. Parece que las diferencias de opiniones con lo que allí se está aconteciendo han llevado a la hija de Isabel Preysler a tomar una decisión. Una situación parecida a la que vivió con Sophie et Voilà cuando canceló el proyecto de su vestido de boda a menos de dos meses de celebrarse. Una decisión que la llevó hasta Nueva York junto a Wes Gordon, director creativo de la firma Carolina Herrera, el encargado final de la confección de los trajes que, finalmente, lució.

La decoración y la reforma de ese ático madrileño se la encargó a unas amigas, con las que ya había trabajado, como desveló 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, las prisas por irse allí a vivir la pareja han hecho inviable la continuación de la misma. Las exigencias de la colaboradora de Antena 3 llevaron a que no se realizará finalmente ese diseño planteado. Tras esto, decidió buscar otra firma y que fuera esta la que se ocupara de tal obra.

Un día, Tamara Falcó acudió a ver el piso y les pidió darse prisa, que lo necesitaba. Las diseñadoras, por su parte, entendieron que necesitaban más tiempo y quedaron a la espera de una respuesta que nunca terminó de producirse. En SEMANA supimos en exclusiva que no será hasta el mes de octubre cuando, finalmente, se puedan mudar. "La reforma de la casa todavía no ha terminado. La constructora que se lo está haciendo no podía empezar hasta marzo", nos explicó fuentes del entorno de Tamara. Por mucha premura que quisiera, no se podía hacer más al respecto.

Así es el ático de lujo que adquirió Tamara Falcó en Puerta de Hierro

Fue en junio de 2022 cuando Tamara Falcó recibió las llaves de su ático de Puerta de Hierro. Kronos Home es la promotora que le entregó el acceso a esa vivienda que había adquirido y que estaba listo. 186 metros cuadrados distribuidos en cuatro habitaciones y una gran terraza. La Marquesa de Griñón quiso darle su particular toque y, por ello, inició la reforma con Drömmeri Interiorismo, que ya habían reformado el vestidor que tiene su madre, Isabel Preysler, en la casa de su misma zona. La luz es uno de los grandes atractivos de este ático, que se traduce en enormes ventanales para disfrutar de la vista panorámica de la ciudad que el entorno les ofrece. Son estas propias amigas las que confirmaron al programa la finalización de su colaboración con ella.

Allí podrán huir del mundanal ruido y de los medios en una urbanización llena de lujos y con tan solo 87 propietarios. Un oasis en medio de la ciudad, su casa de revista soñada. Siempre que quieran, podrán hacer uso de instalaciones que incluye el lugar como gimnasio, piscina, spa e, incluso, zona social gourmet. En el mercado inmobiliario, sin contar la obra en la que Tamara Falcó está inmersa desde la adquisición del inmueble, alcanzaría los más de 1,5 millones de euros. Una inversión al alcance de muy pocos.