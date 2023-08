Como si fuera una comercial de viajes, Tamara Falcó ha relatado en primera persona los más y los menos de la exclusiva luna de miel no apta para todos los bolsillo que ha disfrutado junto a Iñigo Onieva. La feliz pareja no ha escatimado en lujos durante su estancia en Sudáfrica tras su boda por todo lo alto el pasado 8 de julio. Así lo han hecho constar en este vídeo que la marquesa de Griñón ha compartido en su perfil de Instagram, donde suma algo más de 1,5 millones de seguidores. El encargado de grabar el producto audiovisual ha sido el propio Iñigo, que ha tenido que salir al paso durante la grabación para 'chivarle' a su mujer algunos detalles que se le estaban quedando en el tintero. ¡Mira el vídeo que no tiene desperdicio! ¡Ah, un consejo! Te aconsejamos que subas el volumen al máximo.

Tamara Falcó, más 'relajada' que nunca en su luna de miel de ensueño