Tamara Falcó cuenta los detalles inéditos de su pedida con Íñigo Onieva: "Ha sido precioso"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo los meses más intensos de su vida. En menos de 180 días han tenido que organizar una boda e intentar que sus familias se entiendan cuando la tensión se encontraba en su punto más álgido. Durante este fin de semana han intentado dejar de lado todas las rencillas y lucir la mejor de sus sonrisas en la fiesta de pedida celebrada en la casa de Isabel Preysler. Aunque solo había 26 invitados, lo cierto es que ya se han filtrado algunos de los detalles del encuentro de este sábado 22 de abril, fiesta que ninguno de ellos podrá olvidar. En especial, los protagonistas, que disfrutaron de principio a fin. Prueba de ello las primeras declaraciones de la marquesa de Griñón.

"Algo increíble y precioso", ha dicho Tamara Falcó. Unas confesiones que ha hecho a la periodista Beatriz Cortázar, quien conoce de primera mano algunos detalles como los otros protagonistas de la pedida más allá de los novios. "Los que hablaron fueron el hermano mayor de Tamara, que será su padrino, Manolo Falcó, y por parte de Íñigo, su padre, porque el padre del novio es el que tradicionalmente tiene que hacer la petición (...) Después de la cena, que eran solo 26 comensales, hubo una fiesta con más amigos y hubo baile con una banda de música, que le regaló su primo Álvaro Castillejo", ha asegurado. Bailaron sin parar y disfrutaron, entre otras cosas, de la decoración que animó la velada: hortensias y lirios en cada esquina de la casa, lo cual dejaba claro que era una ocasión más que especial.

El look de Tamara Falcó

Y, aunque los que estaban presentes son los verdaderos testigos de esta cita, hubo quien entró por videollamada para no perder detalle. Hablamos de Chábeli y Enrique Iglesias, quienes rieron y bromearon sobre una noche única. Sí que estuvieron presentes Julio José, Fernando Verdasco o Isabelle Junot, entre otros, que participaron y ayudaron para que fuera una noche sin igual. Pero, ¿qué look eligieron Tamara Falcó y su madre? Ambas apostaron por la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, eso sí, de colores diferentes. Preysler de azul y su hija de lila, justo el color que eligió Carolina Molas para dejar boquiabiertos a todos.

La fiesta de pedida ha servido en su caso para que ambas familias se conocieran y esto ayudara a relajar el ambiente. "Yo estoy muy contenta con mi joya, no hace falta que me regalen nada. A mí lo que me apetece es que se conozcan las familias (...) En mi familia somos mucho de discursos. No sé si por la de ellos pero por la nuestra les va a caer. Y prepararos para la boda. Es que nos encanta un micro", dijo poco antes de su celebración. ¿Se habrán cumplido sus deseos?