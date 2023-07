Tamara Falcó cuenta cómo será la espectacular cocina de su nueva casa tras la reforma

A Tamara Falcó no le queda más remedio que esperar para mudarse. Tal y como ha podido saber SEMANA, será a partir de octubre cuando las obras finalicen y los recién casados puedan instalarse en su nueva casa. Aunque no tienen prisa por mudarse, lo que sí desean es tener el espectacular ático del madrileño barrio de Puerta de Hierro a su gusto. Por eso han contratado a una empresa de reformas que acate cada una de sus peticiones, de hecho, hay algo que la aristócrata fuera completamente personalizado: la cocina. La marquesa de Griñón tras participar en 'MasterChef Celebrity' desató su imaginación culinaria y, por ende, su talento, el cual desarrolló también en la prestigiosa escuela Cordon Bleu. Por ello, ha intentado que la estancia sea profesional, abierta y, sobre todo, que cumpla con todas las necesidades de su inquilina.

"Necesito un espacio y es perfecto para mis recetas de cocina, porque me he puesto una cocina ad hoc", dice Tamara Falcó sobre la cocina de su futura casa en la revista Hola. Pero, ¿a qué se refiere con el concepto 'ad hoc'? La hija de Isabel Preysler habla de una cocina "hecha a su medida", lo que quiere decir que será creativa, funcional y que se adaptará por completo a ella. Buscaba que fuera elegante, sencilla y práctica, puntos que ha tenido en cuenta la empresa que Tamara ha contratado para tener la casa de sus sueños.

Para ella la cocina debía ser un lugar muy cuidado, que casi se convirtiera en el corazón de la vivienda. "Ahora es el centro de los hogares", dice una experta en interiorismo y en diseño. Mientras Tamara Falcó bromea sobre que la reforma de su casa podría equipararse a las del "monasterio de El Escorial", debido a lo que se han extendido en el tiempo, también reconoce "no tener prisa por trasladarse". Y es que Íñigo Onieva querría seguir viviendo en el centro de Madrid, aunque ella admite que su nueva vivienda "es una gozada, porque es más residencial y un remanso de paz". Situada muy cerca de su madre, el piso está ubicado no solo en una zona elitista, sino donde también disfrutarán de grandes comodidades como piscina, barbacoa, gimnasio o spa, entre otros privilegios, los cuales por supuesto no están al alcance de todos.

La empresaria compró hace más de dos años un increíble apartamento de 186 metros cuadrados, proyecto que diseñó el conocido arquitecto Joaquín Torres, y cuyas llaves le entregaron hace un año. Valorada en más de 1,5 millones de euros, Tamara adquirió una de las 87 viviendas, aunque la suya tiene dos terrazas, piscina propia y cuatro habitaciones. Espacios abiertos, con grandes ventanales, suelo radiante y un sistema domótico para controlar toda la casa desde donde tú quieras.

A pesar de que el arquitecto se esforzó para que espacios como la cocina aprovecharan todo el espacio que pudieran y tuvieran acceso a la terraza, Tamara ha querido innovar e ir más allá. Te mostramos una imagen de la anterior cocina para que te hagas una idea del espacio al que ella ha renunciado.