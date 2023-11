Tamara Falcó confiesa lo que menos le gusta de su espectacular ático

Tamara Falcó, que por fin, ha abierto las puertas de su nuevo y exclusivo ático, se ha vuelto a sentar en el 'El Hormiguero'. Sin duda, es la protagonista indiscutible de las tertulias de los jueves en el programa, con permiso de sus compañeros de mesa Nuria Roca, Juan del Val y Patricia Pardo. No hay discusión: sus intervenciones en el formato que presenta Pablo Motos siempre dejan detalles de su vida privada que, de otro modo, no verían la luz. Lógicamente, el tema de la noche era uno: el espectacular domicilio que acaba de estrenar la marquesa de Griñón para iniciar su vida marital con todas las de la ley con Íñigo Onieva. Algo inquieta, la hija de Isabel Preysler ha ido desvelando algunos entresijos de su hogar al que ya se ha mudado después de reformarlo completamente. También se ha pronunciado sobre lo que menos le convence del exclusivo espacio que ha adquirido en la urbanización Puerta de Hierro, en Madrid.

Tamara Falcó: "Todos mis ahorros se han ido en esa casa"

"Tú tienes la vida que todos tenemos, pero 'premium'", le ha empezado diciendo Pablo Motos a Tamara Falcó antes de hacer un repaso al interior de su ático. La hija de Isabel Preysler ha pasado los últimos meses reformándola para que cumpla con todos sus deseos y necesidades. No ha escatimado en gastos y en detalles en cuanto al diseño y los muebles para llenarlo, como ella misma ha dejado caer. "Todos mis ahorros se han ido en esa casa, pero estoy contenta", ha indicado, muy parca en palabras, algo que no es usual en ella. Daba la impresión que no quería meterse mucho en materia. Una actitud que podría tener que ver con la última polémica que protagonizó con el arquitecto Joaquín Torres tras asegurar que, aunque su casa era muy bonita, no era la mejor para ella.

La marquesa de Griñón ha abierto las puertas de su hogar recientemente con un reportaje cortesía de la revista 'AD'. Se trata de una vivienda de 190 metros cuadrados con terraza y piscina en el residencial The Collection by Kronos Homes, con vistas a los parques forestales de la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo y el Monte de El Pardo. Tras la carísima reforma integral a le ha sometido, el domicilio ha pasado de tener cuatro dormitorios a tres para ganar espacio en otras salas comunes. Una ampliación de la que, por lo visto, no se ha beneficiado el comedor y así se lo han hecho saber sus compañeros. "Cuando lo inaugures, que esperamos que nos invites, no vamos a caber", le han dicho. Una afirmación que ella ha corroborado, dejando entrever que no está especialmente conforme con las dimensiones de esta habitación. "Cabe muy poca gente en el comedor", ha comenzado diciendo, para luego rematar: "Es muy pequeñita la casa".

La habitación 'inteligente' de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva

A continuación, Tamara Falcó se ha detenido en la espectacular cocina, a la altura de la ganadora de 'Masterchef Celebrity'. "Es una 'smart kitchen'. Es decir, una cocina lista, como el 'smart tv'. Puedes cocinar, cortar… Es super chulo porque no se ve nada", ha explicado, dejando perplejos al resto de colaboradores que no entendían bien el funcionamiento de su cocina. Sea como fuere, contar con un espacio digno de sus habilidades culinarias que adquirió en el programa de RTVE era uno de sus sueños. Gracias a la reforma que se ha extendido durante meses ahora ya es una realidad. Y, por fin, ha podido estrenarla, como el resto de las salas. "No había cocinado hasta que hicieron las fotos para el reportaje. A ver, no hemos entrado en la casa hasta que le hicieron las fotos", ha confesado la mujer de Íñigo Onieva.

Otro de los detalles que más ha llamado la atención de su nuevo hogar tiene que ver con las mesillas de noche del dormitorio principal. "¿Cómo guardas las cosas ahí?", le han preguntado. "En la mesilla de noche de Iñigo sí puedes guardar cosas porque es más práctica. En la mía no. Es una réplica de la que tenía Cocó Chanel y me hacía ilusión tenerla. Pero Íñigo me ha asignado un cajón de la suya", ha relatado, orgullosa de contar en su hogar con un mueble que la evoca a la icónica diseñadora.