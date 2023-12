Tamara Falcó e Iñigo Onieva se han adelantado a la Navidad viajando a un destino que puede presumir de idílicos paisajes navideños: Lituania. La pareja ha querido compartir con sus seguidores sus aventuras por la capital del país abriendo un álbum de fotos que bien podría ser un auténtico christmas navideño. Calles nevadas, árboles de Navidad en las esquinas, tiendas decoradas con gigantescos bastones de caramelo... La Marquesa de Griñón ha cambiado las lentejuelas y los vestidos de diseño por un plumífero y botas de ski para disfrutar al 100% de una escapada romántica antes de la Navidad.

Las fotos de su viaje son, sin duda, dignas de postal. Sin embargo, muchos de sus seguidores han criticado los movimientos de Tamara durante la escapada... "¿Alguien sabe cuando trabajan?", escriben algunos 'haters'. Pero si algo ha suscitado las críticas no ha sido ni su viaje ni sus planes, ha sido su manera de comerse una hamburguesa. Sí, estáis leyendo bien. La hija de Isabel Preysler ha compartido una imagen en la que aparece en un restaurante de Lituania comiéndose una hamburguesa, ¡con cuchillo y tenedor! Un hecho que sus seguidores no han podido dejar pasar por alto tachándola de "requetecursi": "La hamburguesa se come con la mano. No se puede ser tan requetecursi", le escriben." Comiendo una hamburguesa con cubiertos , en serio????", se preguntan otros.

Desde luego la imagen ha desatado todo tipo de comentarios, lo que sí podemos asegurar es que se la comiera con cubiertos o con la mano, su cara denota que las críticas le importan poco. Tamara e Iñigo están disfrutando de sus primeros meses como casados recorriendo el mundo juntos, ya que desde que se dieron el 'sí, quiero', han visitado Sudáfrica, París, Copenhague, Roma, Tahití, Ibiza, Reino Unido, Lituania...

Una Navidad 'movidita'

Tamara Falcó está viviendo una temporada movidita y no lo decimos por sus idas y venidas por Europa, y es que sus planes sobre cómo pasar la Navidad junto a su chico y su familia han provocado discusiones en la pareja. "Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya. Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena", confesaba ella misma.

Pese a todo, está viviendo momentos muy dulces en el terreno personal y ese es el balance que hace del 2023: "Tanto a nivel personal como a nivel laboral no me puedo quejar, mis sobrinos son una maravilla, y bueno pues brindo por este año que ha estado lleno de luces y sombras, pero termina con una gran luz", contaba durante el cocktail navideño Moët Chandon, celebrado en en Madrid. "La verdad es que estoy felizmente casada ahora mismo viviendo un momento superbonito", zanjaba.