Tamara Falcó se convierte en la Caperucita Roja más sexy con un impresionante vestido rojo con capa

Como si de una auténtica protagonista de cuento se tratara, Tamara Falcó se ha dejado ver, en sus redes sociales, con una capa roja, vestidazo y un buen tacón fino del mismo color para promocionar el nuevo perfume del que se ha convertido en rostro oficial. Pero si algo vuelve especial al anuncio es el icónico enclave en el que se ha grabado: El Rincón.

El palacio que ha heredado de su padre, Carlos Falcó, la Marquesa de Griñón, se ha convertido en el escenario ideal cuidado al detalle para este cuento de hadas. El primer plano es una vista área del palacio tras la que aparece la mano de Tamara sosteniendo el perfume que anuncia escondida en pleno bosque. A esta Caperucita, eso sí, no la persigue el lobo... Después de las vistas del palacio podemos ver a la hija de Isabel Preysler correr a cámara lenta hacia las puertas del palacio acompañada por un precioso caballo que avista entre los árboles del bosque.

Al entrar en El Rincón se aprecia una preciosa decoración con aires de cuento de Navidad: Muchas velas y hojas verdes.

El momento más dulce de Tamara

No solo el terreno profesional sonríe a Tamara Falcó con sus proyectos tanto en promociones como en televisión. En el amor está viviendo una bonita etapa junto a Iñigo Onieva, a quien le dio una segunda oportunidad y se dieron el 'sí, quiero' el pasado 8 de julio. Juntos disfrutan de numerosos viajes, tanto escapadas románticas en pareja (como la que hicieron a Vilna) como en familia, como su viaje a Miami para pasar la Navidad en compañía del clan Preysler.

Aunque la única que ha compartido algún detalle más concreto de cómo han sido estos días en familia ha sido Ana Boyer, Íñigo Onieva nos deja ver cómo han sido sus días en la ciudad estadounidense, porque el marido de Tamara Falcó no solo ha ocupado el tiempo en estar con la familia política, también ha salido a visitar todos los rincones de Miami, a comer en diferentes lugares de lo más exclusivos y salir a correr para disfrutar del buen tiempo. El marido de la Marquesa ha dado paseos por la playa, ha disfrutado de algún que otro atardecer, y como no podía ser de otra manera, ha hecho planes gastronómicos para probar diferentes platos en restaurantes de lo más exclusivos.

Eso sí, aunque este año Tamara ha conseguido lo que quería y ha pasado la Navidad con su familia, pronto le va a tocar tener que aceptar que tendrá que dividir su tiempo para estar con los Onieva, pese a haber reconocido públicamente que es algo que no concibe: "Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena", aseguraba hace unas semanas.