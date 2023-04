Tamara Falcó anuncia los detalles sobre la fiesta de pedida en casa de Isabel Preysler

Tras un viaje de ensueño a Bali, Tamara Falcó no pudo acudir a su puesto de trabajo la pasada semana debido a que se encontraba enferma. Sin embargo, este jueves ha regresado y no se ha perdido la mesa de actualidad en 'El Hormiguero', donde han comenzado hablando de ella. Hay que recordar que en los próximos días se enfrenta a una de los días más importantes de su vida (sin contar su boda): la fiesta de pedida de mano en casa de Isabel Preysler. La colaboradora de televisión ha revelado algunos detalles inéditos de esta fiesta que tendrá lugar este sábado 22 de abril. ¡Ya ha comenzado la cuenta atrás!

Durante su charla con Pablo Motos, el presentador ha asegurado que "no tiene ni idea" de qué es una fiesta de pedida de mano. "Pues yo tampoco. Es verdad que estoy organizando una cosa que no sé mucho. He preguntado bastante y básicamente es cuando se conocen mi familia y la familia de él. Hay una cena, discursos e intercambio de regalos de su familia a mí y de mi familia a él", ha comenzado explicando la tertuliana. Una fiesta que se celebrará "en privado" en la que serán un total de 25 personas. "Vienen algunos de nuestros testigos", añade.

Tamara Falcó asegura que sus familias todavía no se conocen

En este tipo de fiestas, habitualmente se entrega a la novia una joya familiar de parte del novio. "Yo estoy muy contenta con mi joya, no hace falta que me regalen nada. A mí lo que me apetece es que se conozcan las familias", ha dicho confirmando que Isabel Preysler todavía no conoce a Carolina Molas. Sin embargo, esta cita será perfecta para que ambas hagan buenas migas de cara al gran enlace. Además, durante la cena en casa de la 'reina de corazones' también habrá discursos: "En mi familia somos mucho de discursos. No sé si por la de ellos pero por la nuestra les va a caer. Y prepararos para la boda. Es que nos encanta un micro", decía Tamara Falcó entre risas. "Mi hermano lo hace muy bien, mi hermana Xandra también...", dice y asegura que ella no hablará.

Además de la fiesta de pedida de mano, Tamara Falcó está ultimando todos los detalles para su próxima boda el próximo 8 de julio de 2023. Será en el exclusivo palacete de El Rincón donde la pareja se dará el “sí, quiero” y posteriormente tendrá lugar el convite y la fiesta. Una boda que supone uno de los grandes acontecimientos de este año para la crónica social y, sobre todo, para Tamara Falcó, que ha visto como su sueño se truncaba al descubrir la infidelidad del diseñador de coches. Sin embargo, tras un tiempo separados, la pareja se dio una segunda oportunidad que culminará en una boda que promete ser un gran acontecimiento social.

Por si fuera poco, también está preparando dos fiestas en el Ritz. La primera será en la noche previa al enlace organizada para los invitados más jóvenes. Se estima que aproximadamente 450 invitados disfruten de este emblemático lugar en la capital madrileña. Primero lo harán degustando un menú realizado especialmente para la ocasión y posteriormente habrá baile y música escogida por el propio novio, Íñigo Onieva. El domingo, ya después del gran día, volverán a reunirse en el hotel del lujo para disfrutar de un almuerzo de manera relajada en la que los novios aprovecharán para despedir a todos sus seres queridos.