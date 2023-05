Tamara Falcó advierte a Sophie et Voilà: "Tengo muy buenos abogados"

Tamara Falcó reaparece en televisión en medio de toda la vorágine informativa en la que se encuentra. Sophie et Voilà hacía pública la ruptura del proyecto para confeccionar su vestido de boda y se sucedían las informaciones y versiones. En el plató de Antena 3 habla frente a Pablo Motos de lo que sucedió realmente y de las razones que le llevó a que se pusiera punto y final a esto, con abogados de por medio. La intervención de estos agentes era necesaria porque, como confesó, había un contrato con ciertas cláusulas ya firmado. La colaboradora recuerda que, gracias a ese trabajo previo de su equipo, ahora las circunstancias son diferentes: "Tengo buenos abogados y pusieron que si no me gustaba el vestido...".

Ese contrato que tanto la firma como la Marquesa de Griñón firmaron incluía el acuerdo de que esta sería imagen de la marca durante al menos un año y ellas le confeccionaban el vestido nupcial. No cobraba por el vestido, por lo que recibía una "remuneración" por esa "imagen en global". Todo cambió cuando, tras la primera prueba, Tamara Falcó confesó en que se había inspirado para el diseño del vestido. Ya después de la segunda prueba, cuando se probó un vestido "diferente", se sucedieron los acontecimientos. "Se empezó a torcer la cosa y fue todo desagradable, empezaron los abogados. Yo también diseño, me encanta la moda y el vestido es parte de eso", explicó.

La situación les descolocó y fue cuando recibió un consejo que le dio algo de respiro: "Me dijo mi abogado que si me gustaba el vestido y, como no, pues ya está. Ahí hubo una conversación entre ellos y lo siguiente que sé es el comunicado de prensa". Al final, más allá del diseño de la propia prenda, es el ser imagen de la marca lo que complicaba la situación. "Podríamos haber terminado muy bien. He tenido rifi rafes pero no me considero una persona difícil para trabajar. Me gusta trabajar en equipo y dar mi opinión. Pero no me iba a casar con un vestido de novia que no me gustaba", asegura.

El "nexo" entre Tamara Falcó y Sophie et Voilà más allá del vestido: el menú

El próximo 8 de julio se celebrará en El Rincón la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ahora con un vestido distinto. Una conexión inesperada se destacaba al saltar el proceso entre la novia y las diseñadoras elegidas para diseñar su traje, Sophie et Voilà. Una de las dueñas de la firma es, de hecho, prima de Eneko Atxa, el chef encargado para elaborar su menú. Era el novio el que despejaba las dudas sobre si esto podría suponer otra dificultad en el camino al altar: "Eneko es un profesional y eso es independiente. Nada que ver". 'El programa de Ana Rosa' confirmaba esta versión afirmando como él que "sigue encargándose del menú, esto no tiene por qué afectar".

Con varias estrellas Michelín, estará al frente de un menú especial para todos los invitados. En su restaurante se cuenta con un menú de más de 20 pasos que cuesta unos 300 euros y que podría haber inspirado los platos que finalmente se ofrecerán en la boda. El hecho, como resaltaban, de que "sea primo carnal de una de las diseñadoras y tienen una relación muy estrecha" no provocará otro cambio. Habrá que esperar para saber cómo se desarrollan los acontecimientos entre Tamara Falcó y Sophie et Voilà cuando las medidas legales parecen ya haberse decidido.