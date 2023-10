Tamara Falcó ha estado en el centro de la polémica por obra y gracia de su exclusivo ático. Más bien del 'bloqueo botánico' al que ha sometido su fachada externa. Su nidito de amor, donde se mudará próximamente con su marido, Iñigo Onieva, ha estado en boca de todos. Esto después de que la marquesa de Griñón asegurase en 'El Hormiguero' lo siguiente: "La casa es muy bonita, pero, quizá, no es lo mejor para mí". Poco podía imaginar que esas palabras, dichas sin intención alguna de desacreditar su futuro hogar, fueran a provocar una polémica de dimensiones estratosféricas. Hasta el punto de suscitar un rifirrafe con el arquitecto responsable de su creación, Joaquín Torres. Este jueves, la hija de Isabel Preysler ha acudido a su puesto de trabajo en el programa de Antena3 para aclarar lo sucedido.

Tamara Falcó matiza sus palabras tras la polémica con Joaquín Torres

La aristócrata se ha convertido en la auténtica protagonista de la tertulia del formato presentado por Pablo Motos. Ahí suele desvelar detalles desconocidos sobre su vida y sobre la de aquellos que le rodean, sobre todo, de su familia. El problema es que su sinceridad y desparpajo, en ocasiones, le juega malas pasadas. "Se me ha liado una esta semana por 'El Hormiguero. Bueno, no por 'El Hormiguero', sino por algo que no expliqué bien", ha dicho la hermana de Ana Boyer nada más sentarse en plató, donde comparte espacio con Patricia Pardo, Nuria Roca y su marido Juan del Val.

Muy atractiva con un corsé negro, Tamara Falcó ha querido matizar sus palabras, al tiempo que explicaba, paso a paso, el motivo de la 'bronca' con el arquitecto de su ático. "Yo estoy feliz en mi nueva casa y algo dije que se malinterpretó. Entonces, fueron a por Joaquín Torres y le dijeron que 'A Tamara no le gusta tu casa'. A Joaquín también le cortaron cachitos de la conversación y se empezó a liar una… Y me empiezan a decir que él me odia", ha contado. En su cara se podía percibir una expresión de auténtica resignación por cómo se han ido desarrollando los acontecimientos en las últimas semanas.

La marquesa de Griñón habla sobre su próxima mudanza y cuándo sucederá

"Yo a Joaquín le tengo en mi Instagram. Entonces, le escribo y le digo, 'Oye, ¿qué ha pasado?'. Y me dice que él no ha dicho nada", ha explicado, zanjando de una vez por todas la polémica. A continuación, Tamara Falcó se ha vuelto a referir, enfática, a lo feliz que está con el que está a punto de convertirse en su hogar familiar. "Mi casa es genial, el bloqueo botánico va viento en popa, nos mudamos dentro de poco y tengo la cocina de mis sueños, que me la he hecho", ha sentenciado. Lo que sí no ha aclarado es la fecha exacta en la que se trasladará definitivamente a vivir ahí. Durante estas últimas semanas, el exclusivo ático ha sido un ir y venir de cajas con objetos personales de la marquesa de Griñón y su marido. El desembarco de la pareja es inminente.

En cuando a Joaquín Torres, las palabras que pronunció Tamara Falcó no le sentaron nada bien, a tenor de lo que él mismo publicó. "Cero polémica con Tamara Falcó. No me ofende nada de lo que ha comentado. No le gusta su ático, pues que lo venda. Polémica zanjada", escribía en sus redes sociales nada más estallar la noticia del supuesto malestar de la marquesa. Junto a esta frase, una imagen de ellos dos juntos, de cuando el famoso arquitecto le entregó las llaves de su casa, localizada en la urbanización Puerta de Hierro, en Madrid.

El nuevo matrimonio ya está listo para iniciar una nueva vida

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó tomó la decisión a finales de 2020 de comprarse un exclusivo ático al lado de la casa de su madre. Como sucede con muchos pisos de nueva adquisición, antes de mudarse, Tamara decidió reformarlo sin prescindir de lujos. Esto con el objetivo de adaptarla a sus necesidades y gustos. Incluso, ha blindado la fachada exterior de su impresionante vivienda con unas plantas de tamaño XXL para proteger su intimidad.

Cerca de tres años después, la residencia de los Onieva-Falcó ya está la lista para inaugurarse. Los recién casados podrán, así, iniciar una nueva etapa de su vida marital, donde disfrutar de una intimidad máxima. Desde que se dieron el 'sí, quiero' y regresaron de su luna de miel por todo lo alto, el matrimonio ha estado viviendo en el domicilio de Isabel Preysler.