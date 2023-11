Tamara Falcó abre por fin las puertas de su ático tras la espectacular reforma

Vídeo: AD.

Tamara Falcó ha estado meses reformando su nuevo ático, situado en Puerta de Hierro de Madrid, muy cerca de la vivienda de su madre. La hija de Isabel Preysler está más cerca de entrar a vivir a su hogar y ha pasado las últimas semanas centrada en la mudanza. Además, no dudaba en blindar la terraza de las miradas más curiosas colocando numerosas plantas para mantener su intimidad y la de su marido, Íñigo Onieva. Ahora ha querido abrir las puertas de esta vivienda y hemos podido ver el resultado de muchos meses de trabajo con un equipo de decoradores de la interiorista Beatriz Silveira. Lo ha hecho en la revista AD. Se trata de una vivienda de 190 metros cuadrados con terraza y piscina en el residencial The Collection by Kronos Homes, con vistas a los parques forestales de la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo y el Monte de El Pardo.

La marquesa de Griñón abre las puertas de su nueva casa tras la reforma

La casa se ha sometido a una reforma integral y ha pasado de tener cuatro habitaciones a tener tres. También ha integrado la cocina en el comedor para hacer una vivienda más espaciosa. Ella misma ha explicado los detalles sobre el cambio que han hecho en el lugar que ha pasado el favorito de su casa, ya que podrá pasar horas cocinando, que es una de sus pasiones: "Originalmente había una cocina americana, pero pusimos una isla preciosa que tiene un mural con relieves en forma de trigo. El significado de este cereal para mí es gigante, porque tiene que ver con el Evangelio de Jesús y quería que estuviera presente", explica Tamara Falcó entusiasmada a AD.

Ahora está encantada con el resultado y espera entrar a vivir cuanto antes. "Venir aquí ha sido la decisión correcta, un acierto en toda regla. ¡Ha quedado tan precioso!", ha declarado con mucha felicidad. De hecho, está deseando que lo bendigan para entrar a vivir con tranquilidad: "Digan lo que digan, el piso me encanta. Estoy deseando que venga un sacerdote amigo mío a bendecirlo. Este es mi remanso de paz", ha declarado rotunda a este medio.

Ha integrado la cocina en el comedor para conseguir una zona más espaciosa

Uno de los lugares que no ha dudado en enseñar a pesar de ser el más íntimo es su dormitorio. Tamara Falcó se siente en la cama que compartirá con Íñigo Onieva, que ha vestido con una colcha en color caldera, un cabecero en color crudo y dos mesitas de noche. Se ha decantado por ponerlas diferentes. Una de ellas es una mesita-escultura de flores de latón de origen alemán y la otra, una mesita de cristal con una estructura diferente. Sobre ellas hay unas lámparas de alabastro. En la pared del dormitorio se pueden ver unos cuadros de Carla Cascales.

Tamara Falcó tomó la decisión de comprarse un ático a finales de 2020. Sin embargo, antes de entrar a vivir a su nuevo hogar, la marquesa de Griñón decidía someter su vivienda a una reforma de lujo para adaptarlo a sus comodidades. Han querido proteger su intimidad antes de entrar a vivir. Tamara e Íñigo contrataron los servicios de una empresa de jardinería para que les colocara algunas plantas en la barandilla de cristal que tienen en la terraza. Conscientes de que no tapa nada de lo que pueda pasar en esta zona de la casa, la pareja optaba por colocar grandes maceteros con árboles para así evitar que pueda verse lo que hacen en la intimidad de su hogar.

Repleta de ventanales que dejan ver unas preciosas vistas panorámicas de la capital, lo cierto es que Tamara está acostumbrada a grandes espacios. Con su traslado no renunciará a ello. En el vídeo podrás ver con detalle cómo han quedado todas las estancias reformadas y decoradas. Y la verdad es que ha sido un trabajo tan cuidado que ahora se puede ver el resultado tan increíble.