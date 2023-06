Tamara Falcó: "19 personas trabajan en los encajes de mi vestido de novia"

Tamara Falcó está a algo más de veinte días de su boda. El 8 de julio se casa con Íñigo Onieva en el Palacio de El Rincón y la fecha está cada vez más cerca. En el plató de 'El Hormiguero', el programa donde colabora cada jueves, desvelaba este 15 de mayo nuevos detalles de su vestido de novia. Respondía a las curiosas preguntas de Pablo Motos y los colaboradores al respecto, despejando algunas de las dudas en torno a este. Está recién llegada de su último viaje a Nueva York, donde Carolina Herrera, firma que le realiza el traje, tiene su taller. Con ella acudió Isabel Preysler, que le dio, incluso, su tan ansiada aprobación.

"He estado en Nueva York con mi madre, el vestido está quedando super bonito. 19 personas están trabajando en los encajes, eso me dijo Wes", puntualizaba. A Pablo Motos le llamó mucho la atención esta anécdota y le confesó que este era el primer vestido en el que estaba interesado en ver. No puede estar más agradecida, reconoce que "están haciendo lo imposible por terminar el vestido en un mes" y que es muy afortunada por ello.

Los nervios hacen que la Marquesa de Griñón quiera impresionar. "Muy bien, espero que cumpla las expectativas, que después para gustos los colores. Es raro verte vestida de novia. Veía la imagen y decía 'soy la novia', se estaba haciendo todo real", confesaba ante las cámaras. Quedan ya, tan solo, unas últimas pruebas que ya podrían ser, incluso, en Madrid: "Me lo tienen que decir ahora, pero creo que la siguiente prueba es aquí. Ver un vestido hecho y tal, ha sido maravilloso".

La historia tras el vestido de Tamara Falcó: de Sophie et Voilà a Carolina Herrera

El vestido, o los conjuntos, que lucirá Tamara Falcó el día de su boda es todo un tema de conversación. Primero eran Sophie et Voilà las encargadas de hacer el diseño de sus sueños, pero esto finalmente no fue así. Las discrepancias en cuanto a la idea terminaron con la ruptura del acuerdo y la Marquesa de Griñón en busca de una nueva diseñadora. Días más tardes, y después de un comunicado de las diseñadoras y tener que incluir a los abogados de por medio, llegó otra posibilidad. Tras contactar con Wes Gordon, se confirmó entonces a la firma Carolina Herrera como los encargados de vestir a la colaboradora de Antena 3. Por ello viaja a Nueva York, como lo ha hecho recientemente. Es allí donde está el taller de la marca y es allí donde está realizando las pruebas de su vestido.