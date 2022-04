Tras la inesperada ruptura en directo de Marta Riesco con Antonio David Flores en directo, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ está en boca de todos. No solo ha puesto de vuelta y media al malagueño tras el plantón que le dio en su fiesta de cumpleaños. Además, libra una acalorada batalla campal contra Belén Esteban, contra la que ha arremetido duramente.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha respondido de manera contundente a los recientes ataques que Riesco ha lanzado contra ella delante de cámaras. «A mí no me silencia NADIE». Para comprender la guerra entre estas dos estrellas de Telecinco hay que remontarse a los orígenes. La contienda comenzó a raíz de unas declaraciones de Esteban.

«Cuando veo a Marta Riesco, me descojono, sinceramente», declaró la de Paracuellos hace unos días. Estas palabras han desatado la ira de Marta Riesco, quien le ha dado respuesta tanto en las redes como ante los focos. «Es algo mutuo», ha aclarado en su perfil de Instagram. Pero con micrófonos de por medio ha sido mucho más explícita.

Marta Riesco, sobre Belén Esteban: «Yo por lo menos he ido a la universidad»

«Yo también me descojono de ella. Yo por lo menos he ido a la universidad. Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando mencionen a su hija. Ella en verdad no ha pasado por la universidad como yo. Yo al final lo que he hecho lo he hecho por amor y porque estaba enamorada. Lo que ella ha hecho es nada», ha explicado la reportera al hablar de su compañera de Mediaset.

«No me merezco que me hablen así. He estado estudiando y a mí que una persona diga ‘me descojono de ella’ o que hagan cosas vejatorias… No merezco el trato vejatorio que me han dado. A mí no se me ha conocido porque yo he estado con alguien famoso. A mí se me ha conocido porque yo estaba trabajando en un programa de televisión y me he enamorado de alguien que es conocido», ha destacado Riesco.

Dolida por los comentarios que Belén ha compartido en televisión sobre ella, ha expresado su indignación: «Me he puesto el mundo por montera porque me he enamorado de esa persona. Pero me parece indigno de personas que son abanderadas del feminismo es que digan que se descojonan de mí... Ella abrió la veda y contó sus penurias y contó todo lo que quiso contra sobre su andadura con Jesulín, que es quien de verdad se labró una carrera. Me duele que personas que vayan de abanderadas del feminismo hablen así. Me duele».

No cabe duda de que a Marta Riesco se le acumulan las tensiones y las preocupaciones desde el pasado viernes, cuando puso punto y final a su idilio con el malagueño en el plató de ‘Ya son las ocho‘.«Por amor propio y dignidad no puedo consentirlo más», lamentaba, tras anunciar que su novio había decidido no acudir a su fiesta de cumpleaños. A lo largo del fin de semana no se ha podido poner en contacto con él: «No me coge el teléfono, no sé nada de él», ha confesado en el espacio matinal de Ana Rosa Quintana.

