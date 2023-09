Luis Rubiales no podrá ser inhabilitado de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. No por el momento. Según ha adelantado 'iusport' y ha confirmado la Cadena SER a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto expediente al dirigente por el polémico beso sin consentimiento a Jenni Hermoso. Sin embargo, en contra de lo que pedía el CSD, ha considerado de infracción 'grave' y no 'muy grave' lo sucedido. Esta valoración de lo ocurrido imposibilita al Gobierno de Pedro Sánchez a suspender de forma provisional a la todavía máxima autoridad del deporte rey en nuestro país.

Luis Rubiales se atrinchera en el cargo gracias al veredicto del TAD

Aunque el Tribunal sí ha estimado la denuncia interpuesta por el CSD, lo ha hecho de manera parcial. Su decisión de calificar el beso de Luis Rubiales a la jugadora de la Selección española y su inapropiado gesto en el palco de autoridades de 'grave' y no 'muy grave' impide que el Gobierno le pueda suspender de manera inmediata. Una postura que choca de lleno con la que asumió la FIFA, que ya suspendió al presidente de su cargo (aunque, cabe recalcar, solo durante 90 días).

Si el Tribunal hubiera considerado la infracción de "muy grave", el Consejo Superior de Deporte sí podría haber actuado sin demora y estaríamos hablando de un plazo de inhabilitación de entre los dos y los 15 años. En cambio, la falta 'grave' solo permitirá suspender al todavía presidente Rubiales entre el mes y los dos años como máximo.

El Gobierno presentará un recurso en contra de la decisión del TAD

El camino para una posible inhabilitación del exjugador no termina aquí, en cualquier caso. El ente estatal presidido por Victor Franco ya ha informado a la Cadena SER que presentará un recurso contra la decisión del TAD. Pedirá, así mismo, una suspensión cautelar para Rubiales.

La postura del Tribunal es, sin duda, un varapalo para Jenni Hermoso y todas las voces críticas que piden la renuncia del presidente de la Federación. A él se le vio esta semana, muy sonriente, en una foto filtrada desde el hospital de Motril, donde fue a recoger a su madre. Ángeles Béjar acudía de urgencia al centro después de sufrir una crisis tras 57 horas sin ingerir alimentos. La mujer se había embarcado en una huelga de hambre en protesta por las "injusticias" que se están cometiendo contra su hijo.

La campeona del mundo, por su parte, no se ha vuelto a pronunciar desde que emitiese un contundente comunicado. En él, negó de forma tajante que hubiera propiciado el beso, como aseguró en propio Rubiales. Ese fue uno de sus argumentos para justificar su no dimisión al frente de la Federación. Durante su discurso en la Asamblea extraordinaria de la Federación, volvió a insistir en que el beso fue consentido