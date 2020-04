View this post on Instagram

¡Buenos días! Hay algunas pautas de alimentación que he cambiado debido a mi estado y otras las he adaptado ligeramente. Siempre sigo los consejos de @elisa.blazquez, mi nutricionista. Hay algo que me encanta y me funciona muy bien, el desayuno. Los lunes, miércoles y viernes tengo un desayuno fijo, los martes y jueves otro distinto y los fines de semana es diferente también. Os muestro aquí el de los lunes, miércoles y viernes. Espero que os sirva como alternativa. 😋💪 Como explica @elisa.blazquez, es un desayuno perfecto para las defensas porque es un buen prebiotico para fortalecer la microbiota intestinal, la avena es un cereal que refuerza la inmunidad por un nutriente llamado betaglucano. El kiwi aporta vitamina C. Las nueces y el cacao, magnesio y zinc, también esenciales para las defensas. Y es estupendo para el embarazo porque el sésamo es especialmente rico en calcio y hierro. Y con las nueces aportas omega 3, fundamental para el desarrollo cerebral del bebe. INGREDIENTES: – 5 cucharadas de copos de avena finos, 1 cucharada de semillas de cáñamo (yo he puesto de sésamo tostado porque hoy no tenía de cáñamo), 1 cucharada de coco rallado, 3 nueces, 1 manzana, 1 cucharada de cacao puro y bebida de coco sin azúcar.