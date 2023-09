Susi Caramelo se ha quedado sin trabajo, junto al resto de trabajadores de 'Cuentos chinos'. Entre ellos, Jorge Javier Vázquez. Después de 18 días de emisión, Mediaset decidió eliminar de un plumazo el programa de la franja nocturna, sin previo aviso y sin permitir que ni el de badalona ni su segunda a bordo se pudieran despedir de su audiencia. La reacción de Susi ha tardado, pero ha llegado. Haciendo uso de sus redes sociales, la cómica ha lanzado un rotundo -y divertidísimo- mensaje sobre esta decisión de Telecinco un día después de producirse.

Susi Caramelo se despide en dos frases de 'Cuentos chinos'

Con la guasa que la caracteriza, Susi Caramelo se ha pronunciado por primera vez sobre el final de su aventura profesional. Su jefe, Jorge Javier, lo hizo a las pocas horas de que se conociera la peor de las noticias. 'Cuentos chinos' llegaba a su fin, a pesar de que era una de las grandes apuestas de Telecinco para la temporada televisiva. La decisión de Mediaset llegaba "tras no haber obtenido los resultados esperados".

"Espero que os haya gustado la primera temporada de 'cuentos chinos'. Deseando que se grabe la segunda", ha escrito en sus redes sociales Susi, cuyo nombre real es Susana Cabero Jaén. Así, sin dramas ni sentimentalismos y muy escueta, la reportera ha dicho adiós a la que, probablemente, es una de sus colaboraciones más cortas de su currículum en la pequeña pantalla. Junto a su breve declaración, la catalana ha publicado varias fotos de ella en el plató de 'Cuentos chinos' y una al lado de Jorge.

Los famosos reaccionan al mensaje de la segunda a bordo de 'Cuentos chinos'

Su mensaje no ha caído en saco roto. Son miles las personas que se han acercado por su Instagram para darle 'like' a su publicación. En el momento de escribir este artículo, sumaba cerca de 6.800 reacciones favorables. Algunos de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla también han querido dejarle un comentario de apoyo. Entre ellas, Nagore Robles o Bibiana Fernández. "Pues yo me lo he pasado pipa viéndoos. Estoy segura que 'TardeAR' te ficha entre sus filas", le escribía la primera. "Os he disfrutado ayer leí a Jorge, y me llevé una sorpresa. Os esperamos", añadía la segunda.

La escueta despedida de Susi Caramelo contrasta con la de Jorge, muy dado a explayarse en redes sociales. "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming", comienza. "Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda", cierra su despedida hasta nuevo anuncio.