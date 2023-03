Susanna Uribarri y Raúl Castillo responden a las acusaciones de Alessandro Lequio

Ana Obregón lo ha desmentido. Ella está convencida de que ni su amigo Raúl Castillo ni tampoco Susana Uribarri han filtrado la noticia de que ha sido madre a sus 68 años. "Quiero dejar claro que mis amigos de alma Susana Uribarri y Rafa NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron", ha dicho la actriz. De este modo, derribaba cualquier duda que hubiera sembrado su ex, Alessandro Lequio, sobre ellos. "Por aquí que su entorno no sabía nada", dijo el italiano horas antes. Pues bien, ahora tanto Susana, representante de Ana, como Raúl, gran amigo de ella, han reaparecido ante las cámaras para defenderse.

Vídeo: Europa Press

Mientras que la mánager de Ana prefiere que sean otros los que hablen y los que alimenten polémicas, sí que invita al resto a que reflexione. "Nada, nada, ni comento. Allá cada cual, cada uno que opine. Las verdades se saben", ha dicho mirando a cámara. Otros como Raúl Castillo han entrado de lleno en el tema, quien deja caer que Alessandro Lequio se ha equivocado y metido la pata. "Todos nos equivocamos alguna vez en la vida y yo te puedo decir, de verdad, y mi amiga lo sabe, que me hizo muy feliz desde el martes por la tarde noche", comenta. De este modo, vuelven a dar su versión y explican cómo se enteraron ellos de la noticia que ha sacudido España, datos que por cierto nos dio a SEMANA en exclusiva poco después de que saltara la noticia.

“Me enteré ayer de la noticia. No sabía nada. Yo estaba en mi casa y me escribió Ana para decirme que si podíamos hacer una videollamada y allí me contó todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas de la emoción". Sin poder ocultar su felicidad nos ha explicado que "hacía años que no la veía sonreír así". “Ayer le vi una sonrisa que no se la veía hace años. Es una noticia buena y preciosa. Tengo muchas ganas de darle amor a esa bebita”, añadía. Así nos relataba cómo había sucedido todo y cuáles eran los tiempos, datos a los que Ana Obregón dio veracidad públicamente.

Vídeo: Europa Press

No han sido los únicos que han tratado este asunto dentro y fuera de los platós. El último en pronunciarse sobre ello ha sido Kiko Matamoros, quien maneja información de primera mano y quien asegura que cuando se sepa "estallará una bomba atómica". "Llegó la noticia hace mucho tiempo, cuatro meses, y no venía del entorno de nadie de ellos", ha dicho el colaborador. Considera que Alessandro ha patinado y que si verdaderamente supiera "cómo se ha manejado y desde dónde" se quedaría impactado. De momento, sigue en el aire quién ha sido el que ha hecho correr como la pólvora una información que, según se ha dicho, se sabía desde hacía más de tres meses. Al menos, la agencia que hizo las primeras fotos.

Hasta ahora lo que se ha comentado es que solo dos hermanas y Alessandro sabían de la intención de Ana. Era Alessandro quien ponía sobre la mesa que esta noticia hubiera sido compartida con más gente. Enfadado estallaba contra los amigos de Ana y decía: "Dejad de mentir". " ¿Te crees que Ra (su amigo Raúl Castillo) no sabía nada? ¿Que Susana Uribarri no sabía nada?", insistía. "Esta señora (haciendo referencia a su compañera, Cristina Tárrega) hace tres semanas me pregunta: ¿Tú sabes algo de esto? Por favor, dejad de mentir. Cualquiera de los que están a su lado, ¡todos hablan! Hace tres semanas, Cristina Tárrega me preguntó si era cierto esto. Y yo no le contesté", deslizaba.