Susanna Griso desvela su sorprendente vínculo familiar con Concha Velasco

La muerte de Concha Velasco ha conmocionado al país. El fallecimiento de la inolvidable chica yeyé, quien perdió la vida a los 84 años, ha sido un duro varapalo para sus familiares, amigos y sus miles de admiradores, que este domingo han podido despedirse de ella en el Teatro La Latina de Madrid. Ahora, a sus familiares les toca seguir adelante sin ella. Así lo ha aclarado Manuel Velasco, hermano de la vallisoletana, en su entrevista con Susanna Griso en 'Espejo Público'. Ha sido durante la charla entre ambos cuando la presentadora ha destapado cuál es el curioso vínculo familiar que tiene con el clan Velasco.

La periodista catalana ha arrancado su encuentro con Manuel Velasco, más conocido como Manolo, aclarando el afecto que siente hacia él y su mujer. "Yo le tengo un cariño muy especial a Manolo y a su mujer porque ellos son los abuelos de mis hijos", ha empezado diciendo. Eso sí, no ha profundizado en el tema, con lo cual no ha despejado las dudas sobre la relación exacta que guarda con la familia Velasco. Lo que sí ha quedado claro es que ambos se conocen y guardan una relación de confianza mutua. Cabe recordar que Susanna Griso es madre de tres hijos, dos biológicos, nacidos de su matrimonio con Carles Torras, y una niña de Costa de Marfil, adoptada en 2018, un año después de su separación. Se trata de Jan, Mireia y Dorcette, de 20, 19 y 9 años.

"Mi hermana estaba agarrada a la vida. Cuando me lo dijo Manuel no era capaz de reaccionar. Luego me entró una gritona que no era capaz de parar. Mis hijas, María José y yo la vamos a echar mucho de menos", explicaba Manuel Velasco. "Nos va a faltar algo porque han sido muchos años de alegrías, de festejos", añadía, emocionado.

En el programa de Susanna Griso también han tenido oportunidad de hablar Manuel Velasco, uno de los hijos de Concha Velasco, así como su sobrina Manuela. "Es la persona a la que más he querido en el mundo. Cuando se murió tengo que confesar que pensé: 'Qué van a decir mañana los medios... Nosotros queremos ser una familia normal, como cualquier otra. Mi madre vivía del público y del cariño de su público: eso es lo que nos ha enseñado... Mi madre es de todos". En su intervención en Antena 3 ha recalcado que se lleva de maravilla con su hermano, aunque este sea más esquivo con la prensa: "Paco vive enfrente de mi puerta. Paco y yo nos llevamos bien, está todo bien. Paco es tan buena persona como Paco Marsó. Nosotros hemos prohibido la visita a nadie en la residencia, lo único es que la poníamos los miércoles y los sábados a las cuatro".

Emocionado, Manuel Velasco ha reconocido estar roto de dolor: "He enterrado a dos padres. Enterré a Paco Marsó y a Fernando Arribas hace poco. Ahora a mi madre". Y ha hecho especial hincapié en que su familia está más unida que nunca: "Mi madre y mi tío se amaban por encima de todas las cosas. Somos una familia que nos queremos muchísimo, lo que pasa es que somos de carácter castellano-leonés".