Susanna Griso se sincera: lo que verdaderamente piensa de Gloria Camila

La nueva temporada de 'Espejo Público' cuenta con una nueva colaboradora, Gloria Camila. La hija de Ortega Cano y la desaparecida Rocío Jurado se ha sumado hace apenas diez días a la plantilla de tertulianos del magacín que presenta en Susanna Griso. La revista SEMANA pudo hablar con la presentadora este miércoles sobre el fichaje estrella de su espacio. Tal y como nos ha confesado, está encantada con ella.

La periodista ha contado en la entrega de los Premios Chicote que ve a Gloria Camila Ortega muy resuelta en su nuevo reto profesional. "Me sorprendió mucho porque yo conocía un poco la vida de Gloria Camila por Carmen Ortega, que ha sido mi peluquera durante 15 años. La quiero muchísimo. Es una bellísima persona y siempre me había hablado maravillas de ella. Y además se sentía muy en el fondo protectora y casi le ha ejercido. El momento en el que faltó Rocío, siempre me hablaba muy bien de ella".

"Pensaba que era una persona más hermética, que se protegía más", admite Susanna Griso

"Estoy muy contenta de haberla fichado", ha confesado, sincera, Susanna Griso. Asimismo, ha detallado que la joven habló con ella antes de debutar ante las cámaras de Antena 3: "Me pidió que la cuidase, me encomendó esa misión". El 'feedback' por parte de la catalana ha sido inmediato y, en efecto, ha cuidado en todo momento a su nueva colaboradora: "Creo que se sintió muy tranquila y muy cómoda. Se ha abierto bastante".

Susanna Griso admite que trabajar mano a mano con Gloria Camila ha sido una grata sorpresa para ella, pues tenía otra idea sobre ella antes de conocerla: "Me sorprendió, pensaba que era una persona más hermética, que se protegía más. Para mí fue prácticamente la primera vez que la trataba y fue en esa entrevista".

Fue el pasado 18 de septiembre cuando Gloria Camila se incorporó a 'Espejo Público'. Entonces, nerviosa, reconocía afrontar su trabajo con mucha ilusión tras un año complicado: "Llevo un año fuera y es como volver a empezar. "Yo ya estaba en psicólogos. Había entrado en un bucle (...) Salió la serie de mi hermana, luego lo del matrimonio con Ana María Aldón... Me fui a 'La Granja', pero ahí me agobié muchísimo y salí tocada. Estaba con depresión y ansiedad". Lo más duro de esa etapa ha quedado atrás y ahora se siente