Susanna Griso es una de las mejores amigas de Paloma Cuevas, que lleva meses siendo protagonista de la actualidad por culpa de su relación con Luis Miguel. Siempre que la presentadora de 'Espejo Público' se deja ver en un evento público es preguntada por este relación. Y aunque asegura que siempre le hablan de este tema, contesta encantada.

Y es que no puede estar más orgullosa y feliz por la etapa que atraviesa su amiga Paloma. "Porque son guapísimos, no se puede estar más guapo ni vamos, ni él ni ella. es impresionante. Pero los dos francamente guapos y se les ve muy felices y yo me alegro mucho por ellos", ha declarado rotunda. Sin embargo, no es lo único que ha dicho sobre la pareja del momento.

¡Dale al play para ver la reacción de Susanna Griso cuando le preguntan por Paloma Cuevas!

VÍDEO: EUROPA PRESS.

Por su parte, Paloma Cuevas siempre ha preferido mantenerse al margen de todo durante estos meses. Cuando una cámara se le acerca prefiere no decir nada. Aunque eso sí, se muestra de lo más simpática con los reporteros. En su última aparición lo ha vuelto a demostrar: "Gracias, gracias. Gracias por su amabilidad y tu simpatía", declara con una gran sonrisa. No hay duda de que pasa un gran momento personal.

Paloma Cuevas reaparece muy sonriente

VÍDEO: EUROPA PRESS.