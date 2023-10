Susanna Griso habla por primera vez en público de Íñigo Afán de Ribera, su discreto novio: “Mi chico”

Indudablemente, la periodista Susanna Griso está disfrutando de un excelente momento tanto en el ámbito personal como en la televisión. Su programa 'Espejo Público', que se emite por las mañana en Antena 3, goza de una notable popularidad, y ya no sufre la rivalidad directa de Ana Rosa Quintana, quien ha trasladado su programa a las tardes. Un testimonio de su destacada labor profesional es el reciente reconocimiento que recibió: el XXIII Premio de Comunicación 'Manuel Alonso Vicedo' en Gerena.

Íñigo Afán de Ribera no quiso robarle protagonismo a su chica

Sin embargo, lo más sobresaliente de este evento fue que Susanna no acudió sola, sino acompañada por su pareja, Íñigo Afán de Ribera, quien hasta ahora había mantenido un perfil muy discreto en cuanto a su visibilidad con ella. Pero parece que ambos han decidido hacer pública su relación. En un momento emotivo de la noche, al recibir el premio, Susanna invitó a Íñigo a acercarse para compartir juntos ese instante especial. No obstante, él, en un gesto de caballerosidad, prefirió no robarle el protagonismo que la presentadora merecía, manteniéndose en un segundo plano, aunque con evidente orgullo.

Lo cierto es que Íñigo es el fan número uno de Susanna Griso y se situó en primera fila para no perderse ningún detalle del evento que reconocía el excelente trabajo que ella está realizando al frente de 'Espejo público'. Íñigo incluso llegó a capturar un par de fotografías y un video, seguramente para revivir juntos más tarde ese momento tan especial. Sin duda, será un recuerdo imborrable que añadirán a su historia de amor.

La pareja protagoniza paseos románticos por Sevilla

Durante el reconocimiento a su labor informativa, la periodista quiso hacer un guiño a su pareja con la siguiente anécdota: "Lo de los nombres repetidos, los Fernández y Fernández, tiene peligro repetirlo, a ellos les pasa a veces, se confunden. A mí me pasa con mi pareja, con mi chico que está aquí, que tiene le mismo nombre y apellido que un tío suyo y cuando comenzamos a salir juntos, claro, de repente salía que yo salía con un señor Afán de Ribera, que resulta que está casado y tiene tres hijos, realmente yo salía con su sobrino, bueno digamos que era separado y tiene hijos también".

Fue en septiembre del año pasado cuando Susanna Griso fue vista por las calles de Sevilla acompañada de Íñigo Afán de Ribera. Según parece, ambos se conocieron durante una fiesta de cumpleaños, y fue entonces cuando comenzaron empezaron su relación. En Sevilla se les pudo observar mostrando gestos de cariño en público; pasearon cogidos de la cintura y disfrutaron de un recorrido en bicicleta.

Íñigo Afán de Ribera es empresario

Íñigo, quien está separado y es padre de cinco hijos, también ha tenido una notable trayectoria en el mundo empresarial, especialmente en el ámbito de la moda. Uno de sus emprendimientos más destacados se remonta a los años 90, cuando fundó una empresa de camisetas llamada 'Iggy Ink', que gozó de gran éxito. Esta incursión en el mundo de la moda refleja una faceta emprendedora que, sin duda, ha marcado su trayectoria profesional.