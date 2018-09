View this post on Instagram

Alucino con este tipo de campañas q se inventan dietas milagrosas que, según cuentan, he seguido. Falsean la entrevista, falsean mi cuerpo con photoshop y encima dicen que me inspiro en una tal Kardashian. Intento contactar con la empresa y está en China. Imposible pararlo. Es la tercera vez que me pasa. #fakenews #estafa #todomentira