Susanna Griso revela cómo se llama (de momento) su hija

Pocas veces la adopción de un niño africano por parte de un famoso había despertado tanto interés mediático y social como en el caso de Susanna Griso. Quizás sea por todo el tiempo, esfuerzo, dedicación y paciencia que ha necesitado para llevarlo a cabo, pero lo cierto es que hasta a la propia periodista le choca: “Yo no sé si es por la edad -me ha pillado con 48 años- o porque es una niña adoptada. Pero se ha creado una expectación que para mí ha sido muy difícil de llevar. Desde que se filtró la noticia tengo paparazzi en la puerta, ofertas millonarias por la exclusiva, 20 fotógrafos desde el día que llegué… Eso me genera muchísima angustia porque yo siempre he sabido lidiar con las cuestiones personales y siempre se me ha respetado el ámbito familiar”, confiesa en una entrevista a ‘La Vanguardia’.

Una de las cuestiones que Susanna Griso ha querido guardar en secreto hasta ahora ha sido el nombre de su niña costamarfileña. Interrogante que ahora despeja: "Se llama Dorcette, pero el día de mañana no sé… porque es un nombre complicado para la gente. Ahora no se lo quiero cambiar porque es su mochila. Pero si ella se lo quiere cambiar en un futuro, que lo haga". La presentadora es consciente de que es un nombre de pila atípico y deja la puerta abierta a que ella haga lo que considere oportuno cuando sea adulta. En cualquier caso, el ejemplo de Griso no hace más que alentar al resto de mujeres que quieran animarse a adoptar una niña, cueste lo que cueste. Ella tuvo mil y una trabas, pero nunca desesperó: "Pedí que la incorporación no fuera muy difícil, porque no sabía con qué me encontraría, no le había conocido previamente. Fue una experiencia muy fuerte, ir a buscar a tu hija sin haber visto nada más que tres fotos. La recoges un lunes y ese mismo día ya duerme contigo", confiesa.