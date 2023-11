"Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca se ven dos veces al año", según Susanna Griso

Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca se vieron en Madrid a finales de octubre. Así lo atestiguan las fotografías de ambos yendo a cenar, entrando en casa de la mexicana o paseando por el madrileño parque de El Retiro. Sin embargo, no es la única ocasión en la que como dicen "han compartido mesa y mantel". El heredero al trono y la ex de Cayetano Martínez de Irujo se han visto en más ocasiones, según ha explicado el entorno más cercano de Genoveva a Susanna Griso. La presentadora, quien ha dejado ver que está muy bien informada acerca de este asunto, ha profundizado sobre esta historia que tanta curiosidad despierta entre los lectores. De hecho, ha contado incluso que los protagonistas de esta historia, Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, han 'firmado' un pacto, un acuerdo al que ambos se han comprometido. No quieren faltar a su palabra.

Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca: todos los detalles de su amistad

No quieren entrar en detalles, ni explicar cómo se ha fraguado este vínculo entre ellos. Creen que dar ese paso llevará a que se siga hablando de ellos, algo que quieren evitar a toda costa. Aunque desde el pasado martes no se habla de otra cosa, muy pocos han tenido acceso a detalles de su amistad. De hecho, Griso ha sido de las pocas que ha ido desgranando y aportando curiosidades de la llamativa amistad entre el heredero y Genoveva Casanova. "Lo que me comentan es que hay una relación de amistad que les lleva a verse un par de veces al año", asegura la periodista. Unas declaraciones con las que deja ver que son encuentros puntuales, que no se extienden en el tiempo y en el que suele haber otros amigos junto a ellos. "Ella coinciden varias veces al año y a partir de ahí si ella hubiese tenido una relación con esa persona hubiese tomado otro tipo de medidas. Una vez que salen estas imágenes se ha considerado que no se van a comentar este tipo de imágenes", asegura.

Genoveva de Casanova ha capado la opción de recibir comentarios en sus redes sociales

La primera vez que coincidieron fue en una cacería exclusiva que suele hacerse en Austria y Alemania previo pago. Tienen ese gusto en común, siendo ese el origen de su amistad, un dato que ha sorprendido a muchos. Aunque Federico de Dinamarca parece impasible a ciertos rumores, Genoveva no. Se ha visto superada y ha optado por desactivar los comentarios de sus rede sociales, lo que hace imposible que reciba mensajes en sus posts de Instagram. Buenos o malos. Se ha negado a escuchar o leer las opiniones de otros, pues ella mantiene que tan solo son amigos y no aceptará ningún comentario que dé a entender lo contrario.

Fue el mismo día en el que ella cumplió 47 años cuando hizo las maletas. No sin antes hacer un comunicado en el que advertía de medidas legales. Entonces no imaginó que la prensa danesa la señalaría como la posible persona que había filtrado su encuentro con Federico de Dinamarca. Aunque ella no ha vuelto a su casa, quien sí ha dado un paso al frente ha sido la Casa Real danesa, quien ha emitido un comunicado: "Hemos mantenido una política durante años de no comentar ni confirmar detalles sobre la privacidad. Nos gustaría enfatizar nuestra obligación de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el príncipe heredero".