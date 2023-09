Coincidiendo con el inicio de la temporada de otoño, el Museo Chicote, la coctelería más emblemática de todo Madrid, ha celebrado esta anoche sus ya míticos premios. Una entrega de galardones que daba la bienvenida a la recién estrenada estación; pero que también reconocía la labor de grandes profesionales de distintos sectores como pueden ser el de la comunicación, el arte o la solidaridad. Una de las galardonadas de la noche ha sido Susanna Griso, que recogía el galardón a mejor comunicadora femenina. Un premio que coincide con el estreno de un renovado ‘Espejo Público’. La periodista nos ha contado cómo está siendo este nuevo arranque de competencia, aquellas opiniones que apuntan que su programa se está “salvamizando” y qué le parece la lucha de audiencias por poseer la tan ansiada corona de reina de las mañanas.

¡Premios Chicote!

Estoy muy contenta de estar aquí. Este fue el primer local en el que estuve cuando vine a Madrid y en dónde me tomé mi primer cóctel.

Y ahora vienes a recibir un premio a la mejor comunicadora femenina.

Es casi como el colofón a 25 años en la capital.

Acabas de cumplir los 18 años al mando de Espejo Público ¿Cómo lleva la mayoría de edad en el programa?

Pues bien, curiosamente yo pienso que, ahora que ya me he hecho mayor, es cuando más osados e irreverentes estamos siendo. Nos hemos soltado un poco la coleta y estoy contenta.

Este cambio también está gustando a los espectadores ¿Ha sido por el cambio de dirección o por los nuevos colaboradores?

Hay un poquito todo. Yo creo que también hemos alcanzado una etapa de madurez. La parte, digamos, política de actualidad, la tenemos muy consolidada y en la parte de entretenimiento tenemos que dar un paso más. De ahí el fichaje de Alberto Díaz, que pienso que está siendo buenísimo para el programa y que lo estamos disfrutando mucho y aporta savia nueva y nos ha venido muy bien a todos. Estamos muy contentos y además estoy convencidísima que el programa va a crecer todavía.

¿Qué les dirías a todos aquellos que opinan que el programa se está “Salvimizando”?

Yo te diría que Alberto Díaz para mí está siendo un maestro en el entretenimiento y estoy aprendiendo muchísimo de él. Y todos, la gente que formamos parte del programa también, porque somos personas que venimos de informativos, de actualidad, tenemos ese ADN y entonces él nos aporta, nos faltaba su figura en el apartado de entretenimiento.

¿Y eso te gusta?

A mí me encanta y era un poco mi asignatura pendiente porque todo lo que hacíamos era un programa de actualidad, donde en las últimas dos horas abordamos otros temas más sociales. Pero ahora hacemos un programa ‘Más espejo’ decididamente de entretenimiento.

Susanna Griso, sobre Gloria Camila: "Me sorprendió mucho"

¿Y cómo se lleva Susanna, que después de 18 años no tengas como rival a Ana Rosa Quintana?

Pues ahora la presión es para Sonsoles (risas). La verdad es que estoy un pelín más descansada.

¿Qué tal ves a Sonsoles?

Mi compañera lo está haciendo francamente bien. Me alegro muchísimo por ella, porque, bueno, nos cruzamos mucho por los pasillos, nos damos ánimos y nos queremos. Está demostrando que lucha y lucha muy bien.

Hay una lucha encarnizada por conseguir hacerse con la corona de Reina de las mañanas.

Nunca me he querido otorgar ningún cetro y ahora menos. O sea, soy sumamente prudente. Es verdad que los datos están siendo muy buenos y somos líderes, pero de ahí a ser reina va un trecho. Yo siempre opto por ser muy modesta y tomarme las cositas con mucha tranquilidad.

Tienes a Gloria Camila en tu equipo de colaboradores, ¿qué opinas de ella?

Me sorprendió mucho porque yo conocía un poco la vida de Gloria Camila por Carmen Ortega que ha sido mi peluquera durante 15 años. La quiero muchísimo. Es una bellísima persona y siempre me había hablado maravillas de ella. Y además se sentía muy en el fondo protectora y casi le ha ejercido. El momento en el que faltó Rocío, siempre me hablaba muy bien de ella. Y bueno, pues estoy muy contenta de haberla fichado, me pidió que la cuidase, me encomendó esa misión y creo que se sintió muy tranquila y muy cómoda.

Se ha abierto bastante.

Me sorprendió, pensaba que era una persona más hermética, que se protegía más. Para mí fue prácticamente la primera vez que la trataba y fue en esa entrevista.

Hablando un poco más de ti… Has cambiado de casa ¿Casa nueva es vida nueva?

Será vida nueva en cuanto deshaga las cajas (risas). Todavía estoy en ello. De momento es estrés nuevo.

¿Tu chico se ha ido contigo?

No, de momento.