La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha convertido en uno de los temas del día, y no es para menos. Pese a haber sido el pasado sábado, 8 de julio, cuando la marquesa de Griñón y el empresario se dieron el "sí, quiero" en la finca El Rincón, la resaca emocional en torno al considerado ya como uno de los eventos del año sigue estando presente en los platós de televisión. Es por ello que Susanna Griso no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer referencia al enlace en su programa matinal, Espejo Público.

Uno de los detalles que más llamó la atención del look escogido por el ingeniero para esperar en el altar a su ahora esposa es el de los gemelos. El actual marqués consorte de Griñón se decantó por unos adornos bañados en oro y personalizados en forma de T, haciendo así un homenaje al nombre de la novia. Un bonito gesto del que él mismo dejaba constancia a través de sus redes sociales, probablemente sin llegar a imaginar la controversia que traería consigo.

La divertida comparación de Susanna Griso en pleno directo

Aunque ahora no se había comentado nada al respecto frente a las cámaras, Susanna ha tomado la palabra para dar voz a todas aquellas personas que ya habían expresado su parecer sobre estos gemelos dentro del universo 2.0: "No he visto un gesto, yo he visto un símbolo fálico. No había ni caído…", comentaba la presentadora. Unas palabras que han hecho reír a todos sus compañeros y que la propia periodista se ha visto obligada a explicar: "En muchas culturas se regalan estos símbolos el día de la boda para garantizar que los contrayentes van a garantizar reproducción".

Un parecido cada vez más popular en el universo 2.0.

Pese a los muchos intentos de la comunicadora por defender su parecer, las sonrisas en el plató no han cesado. Algo que ha hecho que Griso se sonrojara y permaneciera firme en sus convicciones a la hora de creer que los gemelos de Íñigo en absoluto simbolizan una T.

No obstante, cabe destacar que la catalana no es la primera persona que piensa esto sobre el complemento escogido por el novio. A lo largo del pasado fin de semana, las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios que consideraron que la inicial de Tamara parecía un símbolo fálico más que una letra en el puño de Onieva. Pero sea como fuere, esto no parece importar en absoluto a la marquesa, que en su última aparición pública ha irradiado felicidad para dar pistoletazo de salida a su vida de casada junto a su gran amor.