Susanna Griso desvela cómo ve a su amiga, Paloma Cuevas

Susanna Griso no es muy dada a acudir a eventos públicos por culpa de su trabajo, que le obliga a madrugar cada día entre semana. La presentadora de 'Espejo público' ha hecho una excepción este pasado jueves al acudir a los Premios Escala de Interiorismo en Madrid, donde ha hablado, como no podía ser de otra manera, de su gran amiga, Paloma Cuevas, que lleva meses en el foco mediático por su relación con Luis Miguel.

La presentadora de televisión no ha dudado en defenderla de manera pública: "Yo la veo feliz, pero vamos, no soy portavoz de nadie ¿eh? Pero vamos, me encanta verla así", ha dejado claro, consciente de que Paloma Cuevas pasa por un momento increíble tras la polémica que hubo tras su separación de Enrique Ponce.

Hace unos días se dejaron ver en París, donde Paloma acudió a la boda del hijo de Rosa Clará. Aunque no estuvo acompañada en el enlace por el cantante, pudieron pasar tiempo juntos. La periodista se ha pronunciado tras las últimas imágenes de la pareja en la capital francesa: "Me parece maravilloso, es una oda al amor, en París, qué más se puede pedir, ¿no? Además están guapísimos, les sienta francamente bien el amor a los dos".

Vídeo: EUROPA PRESS.