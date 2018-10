11 No quiere que las cámaras sigan sus pasos

Dicha expectación mediática no fue fácil para Susanna Griso. “Yo no sé si es por la edad -me ha pillado con 48 años- o porque es una niña adoptada. Pero se ha creado una expectación que para mí ha sido muy difícil de llevar. Desde que se filtró la noticia tengo paparazzi en la puerta, ofertas millonarias por la exclusiva, 20 fotógrafos desde el día que llegué… Eso me genera muchísima angustia porque yo siempre he sabido lidiar con las cuestiones personales y siempre se me ha respetado el ámbito familiar”, confesó la periodista en una entrevista a ‘La Vanguardia’.