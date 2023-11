Susanna Griso, 'en shock' tras el escándalo de Cándido Conde-Pumpido: "Se me escapa qué hay aquí"

Cándido Conde-Pumpido fue detenido este fin de semana tras ser denunciado por una supuesta agresión sexual grupal a una mujer brasileña. El hijo del presidente del Tribunal Constitucional presentó la grabación de las cámaras de seguridad de su vivienda, las cuales fueron revisadas al detalle y quedó en libertad sin medidas cautelares. Una noticia que ha generado un gran revuelo en redes sociales y por supuesto en diferentes medios de comunicación, donde hemos podido escuchar entre otras cosas declaraciones de Lara Dibildos, quien fue preguntada en su reaparición por el escándalo que ha salpicado a su ex. Aunque ella se mostró muy cauta, la que sí ha querido sembrar la duda es Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público' y espacio de televisión donde el letrado trabajó. Cabe recordar que fue colaborador durante los juicios del Procés, por lo que muchos quieren saber qué opina la catalana de la detención de uno de sus tertulianos.

Vídeo: Europa Press

Las llamativas declaraciones sobre la detención de Cándido Conde-Pumpido

"Fue colaborador de 'Espejo' y bueno pues tuve durante mucho tiempo a Cándido digamos, en nuestra nómina de abogados y opinando sobre muchas cuestiones. Se me escapa un poco, lo que sé es que en el auto la jueza ha visto que las imágenes no se correspondían con la denuncia y su entorno dice que es una denuncia falsa. Con él directamente no he podido hablar, imagino que estará abrumado en estos momentos y no sé, en fin, habrá que ver qué recorrido tiene, ¿no? Pero es sorprendente que en este momento donde además una ley de amnistía pasa por el Constitucional, no quiero pensar que haya algún interés espurio detrás", dice Susanna Griso, palabras que podrás descubrir en su totalidad si pinchas sobre el vídeo. ¡No te lo pierdas!