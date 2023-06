Ana Obregón aterrizaba este miércoles en el aeropuerto de Madrid con su hija, Ana Sandra. Una llegada al aeropuerto que estuvo marcada por las fuertes medidas de seguridad que desplegaron en la zona premium, donde un chófer esperaba a la presentadora y a su hija recién llegadas de Miami. A lo largo del día, fueron algunos familiares cercanos quienes se acercaron hasta la casa de la actriz en La Moraleja para conocer a la pequeña y ver cómo estaba Ana Obregón tras más de dos meses en la ciudad de Florida. Ahora es su íntima amiga y representante, Susana Uribarri, quien habla sobre cómo se encuentra la presentadora tras su llegada a España y pasar las primeras horas con su hija en su casa. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Susana Uribarri confesaba las ganas que tiene de volver a ver a la niña y a Ana Obregón. Hay que recordar que Uribarri ha sido la única visita que tuvo la presentadora y actriz durante su estancia de más de dos meses en Miami. La representante se desplazó hasta la ciudad acompañada de su hija, quien también mantiene una excelente relación con la intérprete: "Para mí es mi sobrina y estoy deseando volver abrazarla, verla y abrazar a Ana también, estoy encantada de que haya vuelto, además es que ella misma deseaba ya volver, ya por fin aquí", deslizaba Uribarri sobre la llegada de Ana Obregón a España.

También ha desvelado cómo ha sido el primer viaje en avión de la pequeña, que a sus dos meses ya ha cruzado el charco para viajar a la que será su casa. "Me imagino que Ana estará agotada, sé que es un viaje largo, que ha estado con la niña, que la niña ha dormido maravillosamente bien, pero ella no ha pegado ojo". Sin embargo, en los planes de Susana de lo único que tiene ganas es de volver a ver a la pequeña: "Me muero con verla. La vi con tres kilos y creo que ya está como en cinco kilos y algo, debe estará maravillosa, más todavía", decía visiblemente emocionada y con los ojos repletos de ilusión.